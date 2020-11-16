Превзойти Tesla: электрокары Genesis получат систему беспроводной зарядки

Электрокары Genesis скоро будут оснащены системой беспроводной зарядки, причем подобной системы нет даже у Tesla. Об этом сообщает Autogeek с ссылкой на корейское издание ETnews.

ФОТО: Autogeek

По данным издания, марка премиум класса Genesis готовиться вывести на автомобильный рынок два электрокара - седан G80 и кроссовер на базе Hyundai Ioniq 5. Сообщается, что заряд аккумуляторных блоков у новых электрических моделей будет осуществляться с помощью беспроводной системы, с которой эта и другие компании экспериментируют уже давно.

По предварительным данным, мощность зарядного устройства будет составлять 6-8 кВт, а покупателям новых моделей будут предлагать устройство за дополнительную плату. Впрочем, стоимость и дата выхода новой системы пока что не озвучивается.

К слову, Genesis - марка автомобилей премиум класса, являющаяся суббрендом компании Hyundai Motor. Приблизительная стоимость автомобиля премиальной марки авто — от 30 тысяч долларов.

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