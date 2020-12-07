Появится трехколесный электрокар, которому не нужна зарядка: первые фото и цена

Американцам удалось сделать настоящий технологический прорыв: создать уникальный трехколесный электрокар Aptera, который может обойтись без подзарядки. Об этом сообщается в издании New Atlas.

Электрокар Aptera. Фото: newatlas.com

В чем же самый большой плюс этой новинки? 180 солнечных панелей почти на каждой горизонтальной поверхности, объединенных в 3 квадратных метра фотоэлектрических элементов. Именно по этой причине авто не требует подзарядки от сети, вся его крыша оснащена чешуйками солнечной батареи. Это даст автомобилисту возможность проехать до 72 километров за один день без зарядки.

Что касается дальних поездок, то электрокар может быть оснащен батареями, которые позволят преодолеть до 1 600 километров пробега между зарядками.

В новом электрокаре два места, кузов сделан из композитных материалов. Вес машины колеблется от 816 до 998 килограммов, в зависимости от уровня оснащения. В некоторых ситуациях Aptera может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунды, а максимальная скорость — 177 км/ч.

В продаже будет доступно три цвета: серебристый, белый и черный. Плюс, три разных варианта дизайна салона. Можно сделать предварительный заказ с депозитом в 100 долларов, которые уже входят в стоимость электрокара. Цена новинки стартует от 25 900 долларов за доступную версию и от 46 900 — за топовую. Первые образцы появятся на рынке уже в следующем году.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, кто возглавил рейтинг мировых автопроизводителей. Стало известно, сколько зарабатывают мировые автопроизводители. И цифра действительно оказалась внушающей – свыше 500 тысяч долларов за одну минуту. Как вам такие цифры?









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