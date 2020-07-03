Полностью автономный трактор показали в действии (ВИДЕО)

К разработкам в сфере автономного транспорта уже все привыкли. Создаются автомобили с автономным управлением, общественный транспорт, службы доставки и так далее. Но и на этом прогресс не останавливается. Полностью автономная сельскохозяйственная техника все более ярко демонстрирует свои возможности. Об этом сообщает портал avtoblog.

На сегодняшний день все больше известных автопроизводителей и IT-компаний работают над выпуском беспилотных транспортных средств, которые предназначенны для многих сфер жизнедеятельности.

Когда речь идет об автономных транспортных средствах, наибольшая проблема – это юридическая составляющая в случае возникновения дорожно-транспортных происшествий. Но в представленном в данном материале случае эта проблема отсутствует. Автономный трактор вполне успешно справляется со своими полевыми задачами.

Для осуществления контроля в кабине присутствует оператор. Тем не менее, трактор полностью автономный. Когда контроль со стороні человека не потребуется, трактор вообще, скорее всего, лишится кабины.





Как сообщало издание "Комментарии", Hyundai представил первый электрический микроавтобус.

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