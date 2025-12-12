Почему даже новая батарея не спасает зимой: главная причина, о которой не догадываются водители

С наступлением холодов все больше автомобилистов сталкиваются с проблемой быстрой разрядки аккумулятора, даже если батарею только заменили новой. Специалисты отмечают, что в большинстве случаев причина заключается не в дефекте АКБ, а в неисправностях электросистемы автомобиля или в неправильном режиме его эксплуатации.

АКБ. Фото: из открытых источников

По словам экспертов, новый аккумулятор может "сесть" в кратчайшие сроки по нескольким ключевым причинам, не связанным непосредственно с морозом. Одно из самых распространенных – чрезмерное использование электроприборов при выключенном двигателе. Продолжительная работа фар, мультимедиа, подогрева сидений или других систем быстро истощает батарею. Особенно это критично для редко выезжающих в длительные поездки, во время которых аккумулятор мог бы полностью подзарядиться.

Еще одна причина – токи утечки, когда дополнительное оборудование, например регистраторы или сигнализация, продолжает потреблять энергию даже после отключения зажигания. Часто водители даже не подозревают о таком скрытом потреблении. К подобным проблемам приводят и неисправные конечные выключатели, из-за которых не гаснет свет в салоне, багажнике или бардачке.

Многие трудности создает и городской режим движения: в пробках и на низких оборотах генератор не обеспечивает полноценной зарядки, а включение фар, обогревателя и стеклоочистителей только ускоряет разряд.

Отдельно эксперты обращают внимание на риски после установки нового оборудования. Неправильное подключение магнитолы или сигнализации часто становится источником ночного токопотребления. Если проблемы с батареей начались сразу после таких работ, следует проверить именно это направление.

в профессиональных организациях Which? и RAC Drive предупреждают водителей об опасности и бесполезности привычки оставлять автомобиль заведомым зимой. Эксперты отмечают: современным автомобилям такой способ "прогрева" не нужен и даже вредит.

По словам старшего автомобильного исследователя Which? Майкла Пассингхема, карбюраторные машины, для которых холостой прогрев был необходим, перестали производить еще более трех десятилетий назад. Современный двигатель быстрее достигает оптимальной температуры во время плавного движения, а не во время стояния. Это также уменьшает расход топлива и нагрузку на мотор.



