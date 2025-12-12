logo_ukra

BTC/USD

90285

ETH/USD

3091.43

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Чоловік авто Чому навіть нова батарея не рятує взимку: головна причина, про яку не здогадуються водії
commentss НОВИНИ Всі новини

Чому навіть нова батарея не рятує взимку: головна причина, про яку не здогадуються водії

Фахівці пояснили, де ховається проблема

12 грудня 2025, 16:42
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

З настанням холодів дедалі більше автомобілістів стикаються з проблемою швидкої розрядки акумулятора, навіть якщо батарею щойно замінили на нову. Фахівці зазначають, що у більшості випадків причина полягає не в дефекті АКБ, а у несправностях електросистеми автомобіля або неправильному режимі його експлуатації.

Чому навіть нова батарея не рятує взимку: головна причина, про яку не здогадуються водії

АКБ. Фото: з відкритих джерел

За словами експертів, новий акумулятор може "сісти" у найкоротші строки з кількох ключових причин, які не пов’язані безпосередньо з морозом. Одна з найпоширеніших – надмірне використання електроприладів при вимкненому двигуні. Тривала робота фар, мультимедіа, підігріву сидінь чи інших систем швидко виснажує батарею. Особливо це критично для авто, що рідко виїжджають у тривалі поїздки, під час яких акумулятор міг би повністю підзарядитися.

Ще одна причина – струми витоку, коли додаткове обладнання, як-от реєстратори чи сигналізація, продовжує споживати енергію навіть після вимкнення запалювання. Часто водії навіть не підозрюють про таке приховане споживання. До подібних проблем призводять і несправні кінцеві вимикачі, через які не гасне світло в салоні, багажнику чи бардачку.

Чимало труднощів створює й міський режим руху: у заторах та на низьких обертах генератор не забезпечує повноцінної зарядки, а вмикання фар, обігрівача та склоочисників лише прискорює розряд.

Окремо експерти звертають увагу на ризики після встановлення нового обладнання. Неправильне підключення магнітоли чи сигналізації часто стає джерелом "нічного" струмоспоживання. Якщо проблеми з батареєю почалися одразу після таких робіт, варто перевірити саме цей напрям.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у фахових організаціях Which? та RAC Drive попереджають водіїв про небезпеку й марність звички залишати авто заведним узимку. Експерти наголошують: сучасним автомобілям такий спосіб "прогрівання" не потрібен і навіть шкодить.

За словами старшого автомобільного дослідника Which? Майкла Пассингхема, карбюраторні машини, для яких холостий прогрів був необхідним, перестали виробляти ще понад три десятиліття тому. Сучасний двигун швидше досягає оптимальної температури під час плавного руху, а не під час стояння. Це також зменшує витрати пального та навантаження на мотор.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://mmr.net.ua/advice/exploitation/233897
Теги:

Новини

Всі новини