Чому навіть нова батарея не рятує взимку: головна причина, про яку не здогадуються водії

З настанням холодів дедалі більше автомобілістів стикаються з проблемою швидкої розрядки акумулятора, навіть якщо батарею щойно замінили на нову. Фахівці зазначають, що у більшості випадків причина полягає не в дефекті АКБ, а у несправностях електросистеми автомобіля або неправильному режимі його експлуатації.

АКБ. Фото: з відкритих джерел

За словами експертів, новий акумулятор може "сісти" у найкоротші строки з кількох ключових причин, які не пов’язані безпосередньо з морозом. Одна з найпоширеніших – надмірне використання електроприладів при вимкненому двигуні. Тривала робота фар, мультимедіа, підігріву сидінь чи інших систем швидко виснажує батарею. Особливо це критично для авто, що рідко виїжджають у тривалі поїздки, під час яких акумулятор міг би повністю підзарядитися.

Ще одна причина – струми витоку, коли додаткове обладнання, як-от реєстратори чи сигналізація, продовжує споживати енергію навіть після вимкнення запалювання. Часто водії навіть не підозрюють про таке приховане споживання. До подібних проблем призводять і несправні кінцеві вимикачі, через які не гасне світло в салоні, багажнику чи бардачку.

Чимало труднощів створює й міський режим руху: у заторах та на низьких обертах генератор не забезпечує повноцінної зарядки, а вмикання фар, обігрівача та склоочисників лише прискорює розряд.

Окремо експерти звертають увагу на ризики після встановлення нового обладнання. Неправильне підключення магнітоли чи сигналізації часто стає джерелом "нічного" струмоспоживання. Якщо проблеми з батареєю почалися одразу після таких робіт, варто перевірити саме цей напрям.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у фахових організаціях Which? та RAC Drive попереджають водіїв про небезпеку й марність звички залишати авто заведним узимку. Експерти наголошують: сучасним автомобілям такий спосіб "прогрівання" не потрібен і навіть шкодить.

За словами старшого автомобільного дослідника Which? Майкла Пассингхема, карбюраторні машини, для яких холостий прогрів був необхідним, перестали виробляти ще понад три десятиліття тому. Сучасний двигун швидше досягає оптимальної температури під час плавного руху, а не під час стояння. Це також зменшує витрати пального та навантаження на мотор.



