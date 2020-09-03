По цене одного дома: Rolls-Royce представил новый роскошный автомобиль

Генеральный директор британского производителя роскошных автомобилей Rolls-Royce заявил, что спрос возвращается к норме. Компания выпустила новый автомобиль, который стоит дороже, чем средний дом в Великобритании. Об этом сообщает издание CNBC.

Выступая в среду на презентации нового Rolls-Royce Ghost, Торстен Мюллер-Отвос сказал BBC, что спрос сейчас "более или менее вернулся к норме" в Азии, Европе и на Ближнем Востоке.

Ожидается, что Rolls-Royce Ghost будет стоить 332 617 долларов США в Великобритании, что делает его дороже, чем средний дом, который стоит 307 337 долларов. На территории США автомобиль будет стоить более 311 000 долларов.

Продажи Rolls-Royce упали на 30% в первой половине года, но, по словам Мюллер-Отвоса, сейчас дела у компании со штаб-квартирой в Гудвуде улучшаются. Производитель автомобилей, который конкурирует с такими компаниями, как Bentley и Aston Martin, заявил, что последний Ghost был полностью переработан.

"Новый Rolls-Royce Ghost - самый технологически продвинутый Rolls-Royce. Он превращает автомобили нашего бренда в красивый, минималистский, но в то же время очень сложный продукт, который идеально соответствует потребностям наших клиентов Ghost и идеально соответствует времени", - говорится в заявлении Мюллер-Отвоса.

В рекламном ролике Мюллер-Отвос сказал, что автомобиль, оснащенный 6,75-литровым двигателем V12 с двумя турбинами, разработан, чтобы "шептать", а не "кричать".

Как сообщало издание "Комментарии", Rolls-Royce получил невероятный тюнинг.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!