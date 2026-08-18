Первый электрокар Ferrari продали за рекордную сумму: как выглядит (ФОТО)

Первый серийный электромобиль Ferrari Luce установил рекорд стоимости среди новых автомобилей итальянской марки. В Калифорнии он был продан на благотворительном аукционе RM Sotheby's за 40 млн долларов. Это примерно в 66 раз дороже стартовой цены модели.

Первый электрокар Ferrari Luce был продан за 40 миллионов долларов. Фото: RM Sotheby's

Торги за электромобиль Ferrari Luce продолжались всего пять минут. Покупатель пожелал остаться анонимным. Вырученные средства передадут Фонду Ferrari для финансирования образовательных проектов. Некоторые СМИ допустили, что среди потенциальных покупателей могли быть руководитель Apple Тим Кук или Лорен Пауэлл Джобс. В пользу этой версии говорит участие в создании автомобиля бывшего дизайнера Apple Джонни Айва.

Аукционный Ferrari Luce получил индивидуальное оформление по программе Tailor Made. Автомобиль выкрашен в белый перламутр, а салон украшен белой кожей. Колеса также имеют специальное белое покрытие.

Электрокар Ferrari Luce. Фото: RM Sotheby's

Электрокар Ferrari Luce. Фото: RM Sotheby's

Феррари Luce. Фото: RM Sotheby's

Однако дебют Ferrari Luce был неоднозначным. Дизайн модели вызвал критику из-за отхода от традиционного стиля бренда. После презентации наблюдалось падение акций Ferrari, а с замечаниями выступали бывший руководитель компании Лука ди Монтедземоло и итальянский политик Маттео Сальвини. Несмотря на это, спрос на электрокар оказался значительным и за два месяца продаж его заказали примерно на год вперед.

Ferrari Luce – это пятиметровый полноприводный лифтбек с четырьмя электромоторами суммарной мощностью около 1000 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч в 2,5 секунды, а максимальная скорость составляет 310 км/ч.

Электрокар оснащен батареей на 123 кВт*ч и может проехать до 530 км без подзарядки. Быстрая зарядка мощностью 350 кВт позволяет пополнить батарею до 60% примерно за 20 минут. Модель также получила активную подвеску, управляемые задние колеса и карбон-керамический тормоз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ferrari установила цену на свой первый электромобиль.

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