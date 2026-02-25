Перекрасил авто — готовь кошелек: что нужно знать, чтобы не влететь на штраф

Многие водители решают освежить вид своего авто – кто ограничивается косметическим ремонтом, а кто кардинально меняет цвет кузова. Но не все знают: несоответствие цвета в документах может обернуться штрафом .

Изменили цвет машины и думаете, что это мелочь: один нюанс – и полиция выпишет протокол

Об этом сообщает "Ты же юрист", объясняя, в каких случаях нужно обращаться в Сервисный центр МВД, а когда можно обойтись без перерегистрации.

Когда обязательно нужно изменять данные

Если вы полностью изменили основной цвет автомобиля, необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД — независимо от места регистрации или проживания.

С собой следует иметь:

— паспорт

— идентификационный номер

— доверенность (если действует уполномоченное лицо)

— свидетельство о регистрации транспортного средства

Важный нюанс: если автомобиль имеет два или более цвета, основным считается занимающий более 50% видимой части кузова. Для грузовиков определяющим цвет кабины.

Что считается "изменением цвета"

В настоящее время в документах фиксируют только 11 основных цветов:

черный, синий, зеленый, бежевый, красный, фиолетовый, оранжевый, желтый, белый, коричневый, серый.

Это означает, что изменение оттенка без перехода в другую основную категорию не требует перерегистрации. Например, светло-синий и темно-синий — это один и тот же "синий" в документах.

Пленка – не всегда проблема

Покрытие кузова прозрачной ламинационной или антигравийной пленкой не требует внесения изменений в регистрационные данные.

Так же не нужно перерегистрировать авто, если его обтянули цветной пленкой, но она соответствует "родному" цвету машины.

Однако если автомобиль был, например, белый, а стал красным — без визита в сервисный центр не обойтись.

Сколько стоит ошибка

Если во время остановки полицейский обнаружит, что фактический цвет автомобиля отличается от указанного в свидетельстве о регистрации, водителю грозит штраф в размере 850 гривен (ч. 6 ст. 121 КУоАП).

Поэтому, прежде чем кардинально менять внешность авто, стоит проверить, нужно ли обновлять документы. Иначе "красивый тюнинг" может обойтись дороже, чем кажется.

