Перефарбував авто — готуй гаманець: що треба знати, щоб не влетіти на штраф

Багато водіїв вирішують освіжити вигляд свого авто — хтось обмежується косметичним ремонтом, а хтось кардинально змінює колір кузова. Але не всі знають: невідповідність кольору в документах може обернутися штрафом.
Змінили колір машини і думаєте, що це дрібниця: один нюанс — і поліція випише протокол
Про це повідомляє “Ти ж юрист”, пояснюючи, у яких випадках потрібно звертатися до Сервісного центру МВС, а коли можна обійтися без перереєстрації.
Якщо ви повністю змінили основний колір автомобіля, потрібно звернутися до будь-якого Сервісного центру МВС — незалежно від місця реєстрації чи проживання.
Із собою слід мати:
— паспорт
— ідентифікаційний номер
— довіреність (якщо діє уповноважена особа)
— свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу
Важливий нюанс: якщо автомобіль має два або більше кольорів, основним вважається той, що займає понад 50% видимої частини кузова. Для вантажівок визначальним є колір кабіни.
Нині в документах фіксують лише 11 основних кольорів:
чорний, синій, зелений, бежевий, червоний, фіолетовий, оранжевий, жовтий, білий, коричневий, сірий.
Це означає, що зміна відтінку без переходу в іншу основну категорію не потребує перереєстрації. Наприклад, світло-синій і темно-синій — це один і той самий “синій” у документах.
Покриття кузова прозорою ламінаційною або антигравійною плівкою не потребує внесення змін у реєстраційні дані.
Так само не потрібно перереєстровувати авто, якщо його обтягнули кольоровою плівкою, але вона відповідає “рідному” кольору машини.
Однак якщо авто було, наприклад, білим, а стало червоним — без візиту до сервісного центру не обійтися.
Якщо під час зупинки поліцейський виявить, що фактичний колір авто відрізняється від зазначеного у свідоцтві про реєстрацію, водію загрожує штраф 850 гривень (ч. 6 ст. 121 КУпАП).
Тож перед тим як кардинально змінювати зовнішність авто, варто перевірити, чи потрібно оновлювати документи. Інакше “красивий тюнінг” може обійтися дорожче, ніж здається.
