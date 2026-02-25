Перефарбував авто — готуй гаманець: що треба знати, щоб не влетіти на штраф

Багато водіїв вирішують освіжити вигляд свого авто — хтось обмежується косметичним ремонтом, а хтось кардинально змінює колір кузова. Але не всі знають: невідповідність кольору в документах може обернутися штрафом.

Змінили колір машини і думаєте, що це дрібниця: один нюанс — і поліція випише протокол

Про це повідомляє “Ти ж юрист”, пояснюючи, у яких випадках потрібно звертатися до Сервісного центру МВС, а коли можна обійтися без перереєстрації.

Коли обов’язково потрібно змінювати дані

Якщо ви повністю змінили основний колір автомобіля, потрібно звернутися до будь-якого Сервісного центру МВС — незалежно від місця реєстрації чи проживання.

Із собою слід мати:

— паспорт

— ідентифікаційний номер

— довіреність (якщо діє уповноважена особа)

— свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

Важливий нюанс: якщо автомобіль має два або більше кольорів, основним вважається той, що займає понад 50% видимої частини кузова. Для вантажівок визначальним є колір кабіни.

Що вважається “зміною кольору”

Нині в документах фіксують лише 11 основних кольорів:

чорний, синій, зелений, бежевий, червоний, фіолетовий, оранжевий, жовтий, білий, коричневий, сірий.

Це означає, що зміна відтінку без переходу в іншу основну категорію не потребує перереєстрації. Наприклад, світло-синій і темно-синій — це один і той самий “синій” у документах.

Плівка — не завжди проблема

Покриття кузова прозорою ламінаційною або антигравійною плівкою не потребує внесення змін у реєстраційні дані.

Так само не потрібно перереєстровувати авто, якщо його обтягнули кольоровою плівкою, але вона відповідає “рідному” кольору машини.

Однак якщо авто було, наприклад, білим, а стало червоним — без візиту до сервісного центру не обійтися.

Скільки коштує помилка

Якщо під час зупинки поліцейський виявить, що фактичний колір авто відрізняється від зазначеного у свідоцтві про реєстрацію, водію загрожує штраф 850 гривень (ч. 6 ст. 121 КУпАП).

Тож перед тим як кардинально змінювати зовнішність авто, варто перевірити, чи потрібно оновлювати документи. Інакше “красивий тюнінг” може обійтися дорожче, ніж здається.

