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Переход на электрокары откладывается: какое решение принял Ford

Ford вновь откладывает выпуск электрического внедорожника и грузовика

сегодня, 12:50
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Кравцев Сергей

Ford официально объявил, что не будет выпускать никаких новых электромобилей. Вся причина такого решения кроется в том, что в компании пока что не могут гарантировать рентабельность моделей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет NV.

Переход на электрокары откладывается: какое решение принял Ford

Ford. Фото из открытых источников

В материале говорится, что внедорожник, похожий на Expedition, ранее уже был отложен (с 2026 до 2027 года). При этом в компании уже есть новые планы, чем занять себя, пока выпуск электрокаров поставлен на паузу. Автопроизводители нацелятся на создании новых трехрядных внедорожников с бензиновыми и гибридными двигателями.

Ford обьяснил свое решение тем, что компания намерена внедрять гибридные технологии для своих следующих трехрядных внедорожников. В результате этого решения компания возьмет специальную безналичную комиссию в размере около 400 миллионов долларов США на списание определенных производственных активов для конкретных продуктов для ранее запланированных полностью электрических трехрядных внедорожников, которые Ford больше не будет использовать в производстве. 

Отмечается, что эти действия также могут привести к дополнительным расходам и денежным затратам в размере до 1,5 миллиарда долларов США, и компания отразит их в квартале, в котором они были понесены, как специальную статью.

Ожидаемый преемник F-150 Lighting, известный как грузовик T3, теперь, как предполагается, поступит в производство в конце 2027, а не 2025 года, как ожидалось ранее.

"Учитывая все знания, полученные благодаря клиентам с F-150 Lightning, грузовик предложит функции и возможности, которых никогда не видели ни на одном грузовике Ford, в частности улучшенную возможность двунаправленной зарядки и усовершенствованную аэродинамику. Грузовик будут собирать в центре электромобилей BlueOval City в Теннесси", — говорят в компании.

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Источник: https://nv.ua/auto/news/ford-elektrokary-50444796.html
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