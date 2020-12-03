kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.12.2020

BTC/USD

19328.98

ETH/USD

609.97

LTC/USD

89.10

НБУ 03.12.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мужчина авто В Великобритании обнаружили самую большую "сарайную" коллекцию автомобилей
commentss НОВОСТИ Все новости

В Великобритании обнаружили самую большую "сарайную" коллекцию автомобилей

В коллекции обнаружено несколько уникальных автомобилей, в том числе Rolls-Royce Silver Spirit с 6,75-литровым V8 под капотом

сегодня, 14:13
Автор:

Павел Зинченко

Невероятная находка насчитывает 135 машин различных классов и эпох, с левым и правым расположением руля. При этом лишь на один из автомобилей не найдено регистрационных документов.

В Великобритании обнаружили самую большую "сарайную" коллекцию автомобилей

ФОТО: Auto24

Все найденные автомобили принадлежали одному владельцу и хранились в нескольких помещениях, которые располагались на его территории. Имение было продано под застройку, а новый владелец не собирался быть счастливым обладателем более сотни автомобилей. Именно поэтому их выставили на торги аукциона BidSpotter.

Коллекция включает европейские и американские автомобили различных моделей. Кроме того, имеется несколько киткаров. Одним из самых ценных и наиболее хорошо сохранившихся автомобилей является Rolls-Royce Silver Spur с двухцветным кузовом. Это длиннобазная версия седана Silver Spirit с 6,75-литровым V8 под капотом.

Silver Spur сохранился лучше других автомобилей коллекции, но его состояние оставляет желать лучшего. На кузове имеется большое количество следов ржавчины, нижняя часть переднего бампера сломана. Тем не менее стоит подчеркнуть, что седан находится в полной комплектности: все хромированные декоративные детали и шильдики на месте, кроме, разве что, фигурки "Дух экстаза" на вершине радиаторной решетки. Салон сохранился лучше, хотя также имеются отметины, оставленные временем.

Также издание "Комментарии" расскажет, как самый дешевый автомобиль смог проехать 660 000 километров. Это оказалась крайне выгодная покупка для супружеской пары из США. Им пришлось заплатить за нее 13 тысяч долларов, и покупка того стоила.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://auto.24tv.ua/u_brytanii_vyiavleno_naibilshu_v_istorii_sarainu_kolektsiiu_avtomobiliv_n25949
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ