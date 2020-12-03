В Великобритании обнаружили самую большую "сарайную" коллекцию автомобилей

Невероятная находка насчитывает 135 машин различных классов и эпох, с левым и правым расположением руля. При этом лишь на один из автомобилей не найдено регистрационных документов.

ФОТО: Auto24

Все найденные автомобили принадлежали одному владельцу и хранились в нескольких помещениях, которые располагались на его территории. Имение было продано под застройку, а новый владелец не собирался быть счастливым обладателем более сотни автомобилей. Именно поэтому их выставили на торги аукциона BidSpotter.

Коллекция включает европейские и американские автомобили различных моделей. Кроме того, имеется несколько киткаров. Одним из самых ценных и наиболее хорошо сохранившихся автомобилей является Rolls-Royce Silver Spur с двухцветным кузовом. Это длиннобазная версия седана Silver Spirit с 6,75-литровым V8 под капотом.

Silver Spur сохранился лучше других автомобилей коллекции, но его состояние оставляет желать лучшего. На кузове имеется большое количество следов ржавчины, нижняя часть переднего бампера сломана. Тем не менее стоит подчеркнуть, что седан находится в полной комплектности: все хромированные декоративные детали и шильдики на месте, кроме, разве что, фигурки "Дух экстаза" на вершине радиаторной решетки. Салон сохранился лучше, хотя также имеются отметины, оставленные временем.

Также издание "Комментарии" расскажет, как самый дешевый автомобиль смог проехать 660 000 километров. Это оказалась крайне выгодная покупка для супружеской пары из США. Им пришлось заплатить за нее 13 тысяч долларов, и покупка того стоила.

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