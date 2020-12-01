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Они реально существуют: подборка самых странных правил для водителей

Большинство правил являются вполне логичным и понятными, но есть среди них и исключения

сегодня, 20:25
Автор:

Любовь Блажко

Опытные автомобилисты знают, что существует много правил и законов дорожного движения, о которых не следует забывать. Однако в некоторых странах есть такие странные распоряжения, что они могут показаться нам чем-то совершенно нелогичным. Давайте же скорее узнаем, о каких исключениях идет речь. 

Они реально существуют: подборка самых странных правил для водителей

Подборка самых странных правил для водителей. Фото: unsplash. CHUTTERSNAP

В Швейцарии нельзя громко хлопать дверью машины после 10 вечера. 

В Сан-Франциско (США) водитель не сможет мыть или натирать машину использованным нижним бельем, как бы ему этого не хотелось. 

Зато в Германии можно голым садиться за руль. Но при посадке и высадке все-таки нужно что-нибудь на себя надеть.

В Великобритании водитель может сходить по нужде на проселочной дороге. Но не все так просто: обязательно нужно положить руку на авто и повернутся спиной к дороге. 

А вот штате Виктория (Австралия) нельзя ехать, если вы привязали козу или собаку к машине. 

В Алабаме, США, автомобилисты не могут садиться за руль с завязанными глазами. 

В Джаспере (Канада) мужчины на дороге не могут ехать быстрее, чем лошадь или повозка.  

В американском штате Оклахома нельзя во время вождения авто читать комиксы. 

А вот жители Дании должны убедиться, что под их машиной никого и ничего нет, прежде чем они начнут свою поездку. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как заставить салон автомобиля быстрее прогреваться зимой. С наступлением первых холодов появляется еще несколько дополнительных задач: не только завести автомобиль и поехать, но и почистить кузов от снега, а также прогреть машину. И чтобы это время ожидания не казалось вам вечностью, предлагаем проверенный способ, который поможет в разы быстрее прогреть авто. 


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Источник: https://www.obozrevatel.com/auto/news/ne-stuchat-dvermi-i-ne-chitat-komiksyi-za-rulem-9-samyih-strannyih-pravil-dlya-voditelej-v-raznyih-stranah-mira.htm
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