Они реально существуют: подборка самых странных правил для водителей

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Любовь Блажко
Опытные автомобилисты знают, что существует много правил и законов дорожного движения, о которых не следует забывать. Однако в некоторых странах есть такие странные распоряжения, что они могут показаться нам чем-то совершенно нелогичным. Давайте же скорее узнаем, о каких исключениях идет речь.
Подборка самых странных правил для водителей. Фото: unsplash. CHUTTERSNAP
• В Швейцарии нельзя громко хлопать дверью машины после 10 вечера.
• В Сан-Франциско (США) водитель не сможет мыть или натирать машину использованным нижним бельем, как бы ему этого не хотелось.
• Зато в Германии можно голым садиться за руль. Но при посадке и высадке все-таки нужно что-нибудь на себя надеть.
• В Великобритании водитель может сходить по нужде на проселочной дороге. Но не все так просто: обязательно нужно положить руку на авто и повернутся спиной к дороге.
• А вот штате Виктория (Австралия) нельзя ехать, если вы привязали козу или собаку к машине.
• В Алабаме, США, автомобилисты не могут садиться за руль с завязанными глазами.
• В Джаспере (Канада) мужчины на дороге не могут ехать быстрее, чем лошадь или повозка.
• В американском штате Оклахома нельзя во время вождения авто читать комиксы.
• А вот жители Дании должны убедиться, что под их машиной никого и ничего нет, прежде чем они начнут свою поездку.
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