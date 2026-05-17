Оливковые автомобильные номера в Украине: кому выдают новые знаки
Оливковые автомобильные номера в Украине: кому выдают новые знаки

В Украине появились новые оливковые номерные знаки.

17 мая 2026, 16:40
Slava Kot

В Украине официально были введены новые автомобильные номерные знаки оливкового цвета. Нововведение касается транспорта дипломатических учреждений, консульств и международных организаций. Оливковые номера не имеют никакого отношения к военным автомобилям.

Оливковые автомобильные номера в Украине: кому выдают новые знаки

Оливковые номерные знаки в Украине. Фото из открытых источников

Об оливковых автомобильных номерах сообщили в Главном сервисном центре МВД. Там объяснили, что новый дизайн должен сделать дипломатический транспорт более заметным в общем потоке автомобилей и помочь унифицировать систему учета спецномеров.

Ранее дипломатические автомобили в Украине использовали традиционные белые номерные знаки с буквой D и цифровым кодом. Поэтому такие авто не всегда можно было быстро отличить от обычного транспорта. Теперь оливковый фон должен упростить идентификацию на дорогах дипломатических машин.

При этом структура номеров осталась прежней. По-прежнему первые три цифры означают код дипломатического представительства или международной организации, а следующие три – это индивидуальный номер конкретного автомобиля.

Оливковые автомобильные номера в Украине: кому выдают новые знаки - фото 2

Оливковые номерные знаки в Украине

Отдельное внимание нововведению уделил министр иностранных дел Андрей Сибига. По его словам, изменение имеет также символическое значение. Ранее первый дипломатический номер в Украине был закреплен за Россией, однако теперь эта система была пересмотрена.

Для большинства украинских водителей нововведение ничего не меняет. Обычные владельцы автомобилей будут и дальше получать стандартные номерные знаки, тогда как оливковые номера останутся привилегией дипломатического корпуса.

Ранее портал "Комметнари" сообщал, где купить автономер "7777", "0000" или другие интересные знаки.

Также "Комментарии" писали о медузе со знаком вопроса. Водители не знают, что означает этот дорожный знак.



