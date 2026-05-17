Оливкові автомобільні номери в Україні: кому видають нові знаки

В Україні офіційно запровадили нові автомобільні номерні знаки оливкового кольору. Нововведення стосується транспорту дипломатичних установ, консульств та міжнародних організацій. Оливкові номери не мають жодного стосунку до військових автомобілів.

Про оливкові автомобільні номери повідомили у Головному сервісному центрі МВС. Там пояснили, що новий дизайн має зробити дипломатичний транспорт більш помітним у загальному потоці автомобілів та допомогти уніфікувати систему обліку спецномерів.

Раніше дипломатичні автомобілі в Україні використовували традиційні білі номерні знаки з літерою "D" та цифровим кодом. Через це такі авто не завжди можна було швидко відрізнити від звичайного транспорту. Тепер оливковий фон має спростити ідентифікацію дипломатичних машин на дорогах.

При цьому структура номерів залишилася незмінною. Як і раніше перші три цифри означають код дипломатичного представництва або міжнародної організації, а наступні три — це індивідуальний номер конкретного автомобіля.

Окрему увагу нововведенню приділив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, зміна має також символічне значення. Раніше перший дипломатичний номер в Україні був закріплений за Росією, однак тепер цю систему переглянули.

Для більшості українських водіїв нововведення нічого не змінює. Звичайні власники автомобілів і надалі отримуватимуть стандартні номерні знаки, тоді як оливкові номери залишаться привілеєм дипломатичного корпусу.

