Стоит ли выключать двигатель, чтобы экономить топливо: главный секрет раскрыт

Остановки на светофорах, железнодорожных переездах или перед супермаркетом – обычная практика для водителей, проживающих в городе. При этом следует понимать, что если пауза затягивается, держа двигатель на холостом ходу, водители не только тратят горючее, но и сокращают ресурс авто.

Автомобили. Фото: из открытых источников

Автомеханики дают совет: если остановка затянется во времени более чем на 10 секунд – двигатель лучше заглушить. Доказано, что после этого холостой ход "ест" больше топлива, чем идет на повторный запуск.

При этом следует понимать, что это вопрос не только экономии. Достаточно продолжающаяся работа на холостых оборотах приводит к неполному сгоранию топлива, что провоцирует образование нагара на цилиндрах, топливо попадает в моторное масло, а выхлопная система подвергается коррозии через конденсат. Это ускоряет износ ключевых деталей, таких как свечи зажигания, поршневые кольца или каталитический нейтрализатор.

Само собой возникает вопрос: не повредит ли авто, если водитель будет чаще выключать двигатель? В современных авто нет. Более того, именно так работает система Start-Stop, которая автоматически выключает мотор во время остановок. По подсчетам, она позволяет снизить расход топлива в городе на 8-15%.

Однако следует учитывать особенности: например, турбодвигатели требуют времени на охлаждение, поэтому современные системы Start-Stop не выключают их раньше времени. Также важно иметь аккумулятор с повышенной выносливостью, если вы часто пользуетесь этим правилом.

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