Неправильные шины могут стоить вам потери прав: детали

В Украине нарабатываются новые строгие правила использования шин, которые могут привести к лишению водительских прав. Планируются жесткие требования к обязательной установке зимней или всесезонной резины в соответствующий период, а также штрафы до 8,5 тысячи гривен за нарушение.

Шины. Фото: из открытых источников

Новые правила касаются правильно подобранной резины для автомобиля в зимний сезон.

Законопроект предусматривает, что водитель, который установит несоответствующие шины, может получить штраф до 8,5 тысячи гривен. В случае повторного нарушения возможно временное или полное лишение права управления транспортным средством.

В настоящее время документ находится на стадии разработки и нуждается в принятии Верховной Радой Украины. Эксперты предупреждают водителей заранее позаботиться о правильном выборе шин во избежание штрафов и потери прав.

Читайте также на портале "Комментарии" – оказывается, многие водители годами неверно воспринимали значение зеленого сигнала светофора. Инструктор по вождению Джеймс Симкинс, регулярно делящийся своими советами в TikTok, говорит, что зеленый свет не стоит воспринимать как команду к "движению", а скорее, как указание, что "можно продолжать движение, если путь свободен".

Также издание "Комментарии" сообщало – Главный сервисный центр МВД и киберполиция обратились к украинцам с важным предупреждением о мошеннической схеме, по которой злоумышленники продают несуществующие авто в интернете.

В сообщении говорится, что мошенники могут демонстрировать поддельные документы, в частности, "справки" сервисных центров МВД, и уверять, что транспорт якобы уже находится на площадке территориального сервисного подразделения и осталось провести операцию по оплате. Чтобы привлечь покупателя, мошенники создают объявления о продаже авто по привлекательной цене, в частности тех, которые якобы "ждут растаможки" или "уже находятся в сервисном центре МВД". Дальше мошенники демонстрируют поддельные копии свидетельств о регистрации или справки, оформленные якобы в сервисных центрах, и убеждают, что авто можно забрать сразу после завершения оплаты.



