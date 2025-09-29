logo_ukra

BTC/USD

113267

ETH/USD

4181.79

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Чоловік авто Неправильні шини можуть вам вартувати втрати прав: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Неправильні шини можуть вам вартувати втрати прав: деталі

Вимоги до обов’язкового встановлення зимової або всесезонної гуми можуть стати ще жорсткішими

29 вересня 2025, 16:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Україні напрацьовують нові суворі правила щодо використання шин, які можуть призвести до позбавлення водійських прав. Плануються жорсткі вимоги до обов’язкового встановлення зимової або всесезонної гуми у відповідний період, а також штрафи до 8,5 тисяч гривень за порушення.

Неправильні шини можуть вам вартувати втрати прав: деталі

Шини. Фото з відкритих джерел

Нові правила стосуються правильно підібраної гуми для автомобіля під час зимового сезону.

Законопроєкт передбачає, що водій, який встановить невідповідні шини, може отримати штраф до 8,5 тисяч гривень. У разі повторного порушення – можливе тимчасове або повне позбавлення права керування транспортним засобом.

Наразі документ перебуває на стадії розробки і ще потребує ухвалення Верховною Радою України. Експерти попереджають водіїв заздалегідь подбати про правильний вибір шин, щоб уникнути штрафів та втрати прав.

Читайте також на порталі "Коментарі" — виявляється, багато водіїв роками невірно сприймали значення зеленого сигналу світлофора. Інструктор з водіння Джеймс Сімкінс, який регулярно ділиться своїми порадами у TikTok, говорить, що зелене світло не варто сприймати як команду до "руху", а скоріше, як вказівку, що "можна продовжувати рух, якщо шлях вільний".

Також видання "Коментарі" повідомляло — Головний сервісний центр МВС та кіберполіція звернулися до українців із важливим попередженням про шахрайську схему, за якою зловмисники продають неіснуючі авто в інтернеті.

У повідомленні йдеться, що шахраї можуть демонструвати підроблені документи, зокрема "довідки" сервісних центрів МВС, та запевняти, що транспорт нібито вже знаходиться на майданчику територіального сервісного підрозділу та залишилося провести операцію з оплати. Щоб залучити покупця, шахраї створюють оголошення про продаж авто за привабливою ціною, зокрема тих, які нібито "ждуть розмитнення" або "вже перебувають у сервісному центрі МВС". Далі шахраї демонструють підроблені копії свідоцтв про реєстрацію або довідки, оформлені нібито в сервісних центрах, і переконують, що авто можна забрати відразу після завершення оплати.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://itsider.com.ua/za-nepravylni-shyny-v-avto-mozhut-pozbavyty-prav-koly-tse-mozhlyvo/
Теги:

Новини

Всі новини