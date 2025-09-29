Неправильні шини можуть вам вартувати втрати прав: деталі

В Україні напрацьовують нові суворі правила щодо використання шин, які можуть призвести до позбавлення водійських прав. Плануються жорсткі вимоги до обов’язкового встановлення зимової або всесезонної гуми у відповідний період, а також штрафи до 8,5 тисяч гривень за порушення.

Шини. Фото з відкритих джерел

Нові правила стосуються правильно підібраної гуми для автомобіля під час зимового сезону.

Законопроєкт передбачає, що водій, який встановить невідповідні шини, може отримати штраф до 8,5 тисяч гривень. У разі повторного порушення – можливе тимчасове або повне позбавлення права керування транспортним засобом.

Наразі документ перебуває на стадії розробки і ще потребує ухвалення Верховною Радою України. Експерти попереджають водіїв заздалегідь подбати про правильний вибір шин, щоб уникнути штрафів та втрати прав.

