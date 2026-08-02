Не более 100 л в бак: почему сети АЗС вводят лимиты на дизель в Украине

Украинские сети автозаправочных станций начали вводить ограничения на продажу дизельного горючего одному клиенту. На отдельных АЗС, особенно расположенных по международным трассам, за одну заправку можно приобрести до 100 литров дизеля. Причиной стали проблемы со снабжением и стремительным ростом оптовых цен.

В Украине АЗС ограничивают продажу дизеля. Фото из открытых источников

Как сообщает издание Delo, новые лимиты действуют в 100 литров, якобы ввела сеть ОККО. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время ограничения диеля могут ввести и другие операторы рынка.

Главной причиной таких шагов стало резкое сокращение разницы между оптовой и розничной ценой дизельного горючего. Поэтому многим перевозчикам и крупным потребителям стало выгоднее покупать дизель непосредственно на АЗС, а не на нефтебазах. В результате отдельные заправки начали быстро терять запасы.

Кроме того, на рынке сохраняется недостаток ресурса. Эксперты объясняют его сразу несколькими факторами: сокращением импорта, высокими ценами на европейском рынке и проблемами с логистикой. Дополнительно ситуацию усложнило обмеление Дуная, из-за чего значительно сократились возможности доставки горючего речным транспортом.

Среди факторов, влияющих на рынок, также называют активную конкуренцию за топливо в Европе. Это уменьшает доступные для Украины объемы дизеля и заставляет трейдеров искать альтернативные маршруты поставки, которые часто являются более дорогими или ограниченными.

На этом фоне дизельное топливо продолжает дорожать. По данным мониторинга, по состоянию на 31 июля цены в отдельных крупных сетях, в частности ОККО, WOG и "Укрнафты", выросли на 1-2 гривны за литр. Средняя стоимость дизеля в Украине уже достигла около 90,55 грн. за литр, а только за период с 20 по 27 июля средняя цена повысилась более чем на 12% (9,38 гривны за литр).

Впоследствии стало известно, что информация о якобы введении сетью ОККО ограничений на продажу горючего не соответствует действительности. Никаких ограничений на заправку автомобилей нет. Лимит 100 литров касается исключительно отпуска горючего в канистры и не распространяется на заправку транспортных средств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство сделало заявление о запасах бензина и дизеля.