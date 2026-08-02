Не більше 100 л у бак: чому мережі АЗС запроваджують ліміти на дизель в Україні

Українські мережі автозаправних станцій почали запроваджувати обмеження на продаж дизельного пального одному клієнту. На окремих АЗС, особливо розташованих уздовж міжнародних трас, за одну заправку можна придбати до 100 літрів дизеля. Причиною стали проблеми з постачанням та стрімке зростання гуртових цін.

В Україні АЗС обмежують продаж дизеля. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє видання Delo, нові ліміти діють у 100 літрів нібито запровадила мережа ОККО. Крім того, очікується, що найближчим часом обмеження на диель можуть запровадити й інші оператори ринку.

Головною причиною таких кроків стало різке скорочення різниці між гуртовою та роздрібною ціною дизельного пального. Через це багатьом перевізникам та великим споживачам стало вигідніше купувати дизель безпосередньо на АЗС, а не на нафтобазах. У результаті окремі заправки почали швидко втрачати запаси.

Крім того, на ринку зберігається дефіцит ресурсу. Експерти пояснюють його одразу кількома чинниками: скороченням імпорту, високими цінами на європейському ринку та проблемами з логістикою. Додатково ситуацію ускладнило обміління Дунаю, через що значно скоротилися можливості доставки пального річковим транспортом.

Серед факторів, що впливають на ринок, також називають активну конкуренцію за паливо в Європі. Це зменшує доступні для України обсяги дизеля та змушує трейдерів шукати альтернативні маршрути постачання, які часто є дорожчими або обмеженими.

На цьому тлі дизельне пальне продовжує дорожчати. За даними моніторингу станом на 31 липня ціни в окремих великих мережах, зокрема ОККО, WOG та "Укрнафті", зросли на 1-2 гривні за літр. Середня вартість дизеля в Україні вже досягла близько 90,55 грн за літр, а лише за період з 20 по 27 липня середня ціна підвищилася більш ніж на 12% (9,38 гривні за літр).

Згодом стало відомо, що інформація про нібито запровадження мережею ОККО обмежень на продаж пального не відповідає дійсності. Жодних обмежень на заправку автомобілів немає. Ліміт 100 літрів стосується виключно відпуску пального в каністри та не поширюється на заправку транспортних засобів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що уряд зробив заяву про запаси бензину та дизеля.