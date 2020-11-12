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Главная Новости Мужчина авто Назад в прошлое: самые редкие автомобили из СССР (фото)
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Назад в прошлое: самые редкие автомобили из СССР (фото)

Речь пойдет о самых редких машинах Советского Союза, о которых мало кто помнит

сегодня, 16:53
Автор:

Любовь Блажко

В Советском Союзе создавалось множество самых разных автомобилей. Но некоторые модели были настолько редкими, что даже те, кто жил в те времена, могут их совсем не помнить. Поэтому пришло время посмотреть на них, чтобы вновь окунуться в прошлое. 

Назад в прошлое: самые редкие автомобили из СССР (фото)

Самые редкие автомобили из СССР. Фото: zefirka.net

ИЖ-ТЭ

Образец советского легкого автомобиля, который был создан еще в 1970 году. Интересно, что в производство он так и не пошел, до сих пор неизвестно почему. 

ЗАЗ-1102 "Перспектива"

Назад в прошлое: самые редкие автомобили из СССР (фото) - фото 2

А эта модель была создана в рамках проекта по созданию перспективной малолитражной машины в 1973 году. Кстати, у автомобиля был передний привод.

ГАЗ-12А
Назад в прошлое: самые редкие автомобили из СССР (фото) - фото 3

Данная модель создавалась на базе правительственной машины. Первый автомобиль собрали еще в 1949 году, а всего их было две. 

ЗИЛ "Чебурашка"

Назад в прошлое: самые редкие автомобили из СССР (фото) - фото 4

Так это авто прозвали сами рабочие. Посмотрев на нее, можно понять, почему именно в честь этого "фольклорного" персонажа назвали сей ЗИЛ.

АЗЛК 3-5-5

Назад в прошлое: самые редкие автомобили из СССР (фото) - фото 5

Эта машина тоже так и не добралась до конвейера, несмотря на то, что на нее делали серьезные ставки. Существует мнение, что для АЗЛК 3-5-5 1972 года создания было очень много интересных решений. Настолько много, что от нее решили отказаться. 

ГАЗ 61-415

Назад в прошлое: самые редкие автомобили из СССР (фото) - фото 6

В Советском Союзе разработали и собрали первый образец пикапа еще в 1940 году. Но проект перестал развиваться дальше, и на это было несколько причин. Главная из которых, злосчастная война, которая разрушила все планы отечественных промышленников.

АЗ-24-16 Прототип №15

Назад в прошлое: самые редкие автомобили из СССР (фото) - фото 7

А это прототип "Волги", которому на заводе не захотели давать зеленый свет. Автомобиль отличался необычным дизайном передней части и сдвоенными фарами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, авто, которые можно купить за 50 евро. 


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Источник: https://zefirka.net/2018/04/24/samye-redkie-avtomobili-iz-sssr/
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