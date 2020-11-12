Назад в прошлое: самые редкие автомобили из СССР (фото)

В Советском Союзе создавалось множество самых разных автомобилей. Но некоторые модели были настолько редкими, что даже те, кто жил в те времена, могут их совсем не помнить. Поэтому пришло время посмотреть на них, чтобы вновь окунуться в прошлое.

Самые редкие автомобили из СССР. Фото: zefirka.net

ИЖ-ТЭ



Образец советского легкого автомобиля, который был создан еще в 1970 году. Интересно, что в производство он так и не пошел, до сих пор неизвестно почему.

ЗАЗ-1102 "Перспектива"





А эта модель была создана в рамках проекта по созданию перспективной малолитражной машины в 1973 году. Кстати, у автомобиля был передний привод.

ГАЗ-12А





Данная модель создавалась на базе правительственной машины. Первый автомобиль собрали еще в 1949 году, а всего их было две.

ЗИЛ "Чебурашка"







Так это авто прозвали сами рабочие. Посмотрев на нее, можно понять, почему именно в честь этого "фольклорного" персонажа назвали сей ЗИЛ.

АЗЛК 3-5-5





Эта машина тоже так и не добралась до конвейера, несмотря на то, что на нее делали серьезные ставки. Существует мнение, что для АЗЛК 3-5-5 1972 года создания было очень много интересных решений. Настолько много, что от нее решили отказаться.

ГАЗ 61-415





В Советском Союзе разработали и собрали первый образец пикапа еще в 1940 году. Но проект перестал развиваться дальше, и на это было несколько причин. Главная из которых, злосчастная война, которая разрушила все планы отечественных промышленников.

АЗ-24-16 Прототип №15





А это прототип "Волги", которому на заводе не захотели давать зеленый свет. Автомобиль отличался необычным дизайном передней части и сдвоенными фарами.



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