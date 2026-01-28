Минимум 3600 грн за авто: водителям пора готовиться к новому обязательному платежу

Полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) в 2026 году остается обязательным условием для каждого украинского водителя. Отсутствие автогражданки грозит не только штрафом, но и полной финансовой ответственностью в случае дорожно-транспортного происшествия.

Водитель. Фото: из открытых источников

Хотя резкий рост стоимости полисов по сравнению с концом 2025 года не зафиксирован, условия страхования существенно изменились в пользу потерпевших. По данным Института исследования авторынка, с 1 января 2026 года действуют повышенные лимиты выплат: до 250 тысяч гривен за ущерб имуществу и до 500 тысяч гривен – за ущерб жизни и здоровью.

Кроме того, отменен учет износа деталей при расчете ремонта, что позволяет получить реальную сумму на восстановление авто. Новые договоры также не предусматривают франшизу, которую раньше водители вынуждены были оплачивать самостоятельно.

Стоимость полиса по-прежнему зависит от места регистрации владельца и объема двигателя. Самые дорогие тарифы – в Киеве из-за интенсивного движения и высоких рисков ДТП. Для автомобилей с двигателем до 1,6 л в областных центрах электронный полис стоит от 3600 грн, в столице – от 4700 грн. Для двигателей 1,6-2 л цены стартуют от 4000 грн. в регионах и от 5000 грн. в Киеве.

Законодательство также предусматривает льготы для пенсионеров, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны и пострадавших участников Революции Достоинства. Для УБД государство компенсирует стоимость страхования – оформить это можно через приложение "Действие" при условии, что автомобиль не используется коммерчески и имеет двигатель до 2500 куб. см.

Читайте на портале "Комментарии" — большинство водителей этого даже не знали: почему снег во дворе медленно убивает машину.



