Mercedes предупреждает водителей о потенциальном риске пожара из-за технической неисправности

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Карина Ожерельева
Mercedes-Benz берлинского автопроизводителя Daimler сообщил владельцам своих автомобилей класса люкс о технической неисправности, которая может спровоцировать пожар, добавив, что отзыв невозможен, поскольку запчасти, необходимые для устранения проблемы, недоступны. Об этом сообщает Fox News.
Mercedes-Benz Vision EQS – фото из открытых источников
Проблема связана с возможной утечкой в насосе охлаждающей жидкости, которая может нагревать компоненты, заявил во вторник Daimler.
Об этом впервые сообщила немецкая газета Bild, опубликовавшая копию письма, направленного Daimler примерно 800 000 владельцам Mercedes-Benz, пострадавшим от дефекта, в котором говорилось, что "невозможно исключить риск пожара".
В письме добавляется, что детали, необходимые для устранения проблемы, не были доступны немедленно, поэтому отзыв невозможен, но будет запущен, как только компоненты станут доступными.
Daimler не смог подтвердить отчет Bild о том, что пострадало 800 тысяч транспортных средств.
Пострадавшие модели: GLE/GLS (платформа 167), C-Class (платформа 205), E-Class (платформа 213), S-Class (платформа 222), S-Class (платформа 223), E-Class Coupe/ Кабриолет ( платформа 238), GLC (платформа 253), CLS (платформа 257) и G-Class (платформа 463), сообщает Daimler.
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