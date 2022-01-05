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Mercedes предупреждает водителей о потенциальном риске пожара из-за технической неисправности

Детали, необходимые для устранения проблемы, пока не доступны

сегодня, 18:08
Автор:

Карина Ожерельева
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Mercedes-Benz берлинского автопроизводителя Daimler сообщил владельцам своих автомобилей класса люкс о технической неисправности, которая может спровоцировать пожар, добавив, что отзыв невозможен, поскольку запчасти, необходимые для устранения проблемы, недоступны. Об этом сообщает Fox News.

Mercedes предупреждает водителей о потенциальном риске пожара из-за технической неисправности

Mercedes-Benz Vision EQS – фото из открытых источников

Проблема связана с возможной утечкой в насосе охлаждающей жидкости, которая может нагревать компоненты, заявил во вторник Daimler.

Об этом впервые сообщила немецкая газета Bild, опубликовавшая копию письма, направленного Daimler примерно 800 000 владельцам Mercedes-Benz, пострадавшим от дефекта, в котором говорилось, что "невозможно исключить риск пожара".

В письме добавляется, что детали, необходимые для устранения проблемы, не были доступны немедленно, поэтому отзыв невозможен, но будет запущен, как только компоненты станут доступными.

"Между тем пострадавшим транспортным средством следует управлять особенно осторожно, а использование свести к минимуму", — говорится в письме.

Daimler не смог подтвердить отчет Bild о том, что пострадало 800 тысяч транспортных средств.

"Владелец пострадавшего от отзыва автомобиля всегда должен немедленно связаться с ближайшим сервисным партнером Mercedes-Benz", – говорится в заявлении компании.

Пострадавшие модели: GLE/GLS (платформа 167), C-Class (платформа 205), E-Class (платформа 213), S-Class (платформа 222), S-Class (платформа 223), E-Class Coupe/ Кабриолет ( платформа 238), GLC (платформа 253), CLS (платформа 257) и G-Class (платформа 463), сообщает Daimler.

Как сообщали ранее "Комментарии", в 2021 году украинцы купили рекордное количество автомобилей.


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Источник: https://edition.cnn.com/2022/01/05/business/mercedes-fire-risk/index.html
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