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Механика или автомат: на чем экономнее ездить в 2025 году

Многолетнему мифу об экономичности «механики» пришел конец

10 июля 2025, 15:10
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Кравцев Сергей

Ранее было принято считать, что, если ты ездишь на механике, то умеешь экономить. Теперь это правило не диссовет, уверяют автомеханики. Механика больше не обязательно экономнее. Современные автоматические коробки стали настолько интеллектуальными и эффективными, что во многих случаях способны превзойти классическую механику в расходе горючего.

Механика или автомат: на чем экономнее ездить в 2025 году

Коробка передач. Фото: из открытых источников

В течение десятилетий было правило, что МКПП – бесспорный лидер экономичности. Простая конструкция, минимальные потери мощности, полный контроль – это позволяло опытным водителям достигать малейшего расхода. Но сейчас все поменялось.

Все дело в том, что у современных АКПП больше передач, новейшие системы блокировки гидротрансформатора и алгоритмы переключения, которые работают быстрее и точнее, чем любой водитель. Электроника постоянно анализирует стиль вождения, дорожные условия, даже рельеф местности и подстраивает работу трансмиссии для максимальной эффективности.

На авторынке также появились вариаторы и роботизированные коробки с двойным сцеплением. Они совмещают достоинства механики и автомата: плавность, четкость и малые утраты энергии.

Важно понимать, что городские условия с частыми остановками, светофорами и пробками – настоящее испытание для трансмиссий. И здесь автомат оказывается более эффективным. Для среднестатистического водителя автоматическая коробка обеспечивает меньший расход горючего, чем МКПП, где многое зависит от профессионализма и стиля вождения.

Поэтому самое время пересмотреть старые представления. Экономичность – больше не аргумент против "автомата".

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Источник: https://avtopilot.com.ua/porady/shho-ekonomnishe-mehanika-chy-avtomat-rezultaty-zdyvuyut/
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