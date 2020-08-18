Лучше уже не будет: пять самых невероятных заблуждений прошлого века

Самолеты, компьютеры, радио, автомобили... Мы привыкли относится к этому, как к чему-то, что существовало всегда. Тяжело себе представить, что люди ранее не имели в своем распоряжении этих технологий. Тем не менее, ранее они не только обходились без всего этого, но и со всей увереностью заявляли, что в прогрессе нет никакого смысла. Сегодня издание mport расскажет нам о пяти самых невероятных заблуждениях, в которые сегодня даже сложно поверить.

Автомобили



ФОТО: mport.ua

"Так как автомобили практически достигли предела своего развития, никаких радикальных улучшений в будущем наверняка не предвидится", - такой невероятный прогноз дало в 1909 году авторитетное научное издание Scientific American.



Кино со звуком



"Кому, к чёрту, захочется услышать речь актёров?" - именно так Гарри Ворнер, старший из братьев-основателей Warner Brothers, отреагировал в 1926 году на предложение младшего брата Сэма Ворнера использовать в фильмах синхронную речь. Но тем не менее, Гарри согласился на озвучивание реплик в ленте "Певец джаза". Это вызвало настоящую революцию в кино.



Персональный компьютер

"Нет никаких причин думать, что кому-либо понадобится домашний компьютер" - решительно заявил в 1977 году Кен Олсен, основатель компании Digital Equipment Corporation. Справедливости ради следует отметить, что слова были вырваны из контекста. Речь шла о суперкомпьютере, который будет готовить еду, управлять светом и температурой.



Радио



"Музыкальная шкатулка без проводов не принесёт ни малейшего дохода. Кому захочется платить, чтобы получить сообщение, отправленное в никуда?" - с этими словами один из основателей радиовещания в США Давид Сарнов отказал в финансировании радио в 1920 году. Но позже Сарнов изменил свое мнение, основав впоследствии RCA и NBC.

Авиация

"Аэропланы - забавные игрушки, но на войне будут бесполезны" - так в 1911 году говорил об авиации известный французский военачальник времен Первой мировой войны Фердинанд Фош. Впрочем, это заявление не помешало ему использовать самолеты в боях против немецкой армии.

Кто знает, может сегодня мы считаем невероятным что-то, что уже через столетие станет повседневностью для человеческой цивилизации. А любителям экспериментов издание "Комментарии" расскажет, можно ли склеить самолет скотчем.

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