logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мужчина авто «Ловушка нуля»: почему мойка авто зимой может обернуться дорогим ремонтом
commentss НОВОСТИ Все новости

«Ловушка нуля»: почему мойка авто зимой может обернуться дорогим ремонтом

Эксперты предупреждают: одна ошибка во время мороза способна ускорить коррозию и заблокировать дверь

19 февраля 2026, 16:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В зимний период кузов автомобиля испытывает особенно агрессивное влияние окружающей среды. Соль, грязь, снег и влага скапливаются на поверхности и днище, постепенно разрушая лакокрасочное покрытие и способствуя появлению коррозии. Именно поэтому регулярное мытье машины в холодное время года является необходимым элементом ухода.

«Ловушка нуля»: почему мойка авто зимой может обернуться дорогим ремонтом

Мойка авто зимой. Фото: из открытых источников

Однако специалисты предостерегают от так называемой "ловушки 0°C". Если температура ниже нуля, вода, попадающая в щели кузова, замки или уплотнители двери, может быстро замерзнуть. Это приводит к серьезным проблемам: дверь перестает открываться, замки заклинает, а повторное замерзание и оттаивание воды ускоряет разрушение металла.

Чтобы избежать повреждений, эксперты рекомендуют мыть автомобиль только при температуре выше нуля. Оптимально использовать воду температурой около 30-40°C – она эффективно очищает поверхность и не вредит покрытию. Лучшее время для мытья зимой – середина дня, когда воздух прогревается больше всего.

Если мойка необходима во время мороза, следует выбирать автомойки с закрытыми помещениями или теплыми боксами. После процедуры рекомендуется проехать несколько километров, чтобы остатки воды улетучились, а также несколько раз открыть и закрыть дверь, чтобы удалить влагу из уплотнителей.

Специалисты отмечают: неправильное мытье зимой может не только создать временные неудобства, но и привести к длительным повреждениям кузова и дорогостоящему ремонту. Правильный уход в холодный сезон поможет сохранить автомобиль в хорошем состоянии и избежать неприятных сюрпризов.

Читайте также на портале "Комментарии" – салон автомобиля может скрывать гораздо больше бактерий, чем кажется на первый взгляд. По данным исследования компании Carlease.co.uk, водители в Великобритании моют свои авто реже пяти раз в год, а почти четверть вообще не проникается чистотой внутри. Тем временем эксперты предупреждают: по уровню загрязнения машина иногда превосходит даже сиденье унитаза.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://motoryzacja.interia.pl/porady/eksploatacja/news-nie-wszyscy-znaja-zasade-0-stopni-zima-kazdy-kierowca-powini,nId,22545829#google_vignette
Теги:

Новости

Все новости