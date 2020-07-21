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Итальянский автопроизводитель представил новый спорткар

Спорткар SVJ Xago Edition будет иметь 759 лошадиных сил, а также уникальный дизайн

сегодня, 13:45
Автор:

Павел Зинченко
Итальянский автопроизводитель представил новый спорткар

Фото: Motor1.com

Автопроизводитель Lamborghini представил конвертируемую версию Aventador SVJ в начале этого года. Теперь компания представила спорткар SVJ Xago Edition вместе с анонсом своей новой виртуальной студии Ad Personam. Об этом сообщает Motor1.

Экстерьер спорткара имеет уникальный "эффект гексагонального серебряного угасания". Каждый автомобиль будет отличаться уникальной контрастной цветовой окраской, глянцевыми черными ободами Niero Ad Personam, уникальным контрастным швом в интерьере и эксклюзивными сидениями. Каждая модель Xago Edition будет иметь номерную табличку, которая означает ее исключительность.

Отмечается, что спорткар имеет 6,5-литровый двигатель V12 с мощностью в 759 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент спорткара составляет 531 Нм. Компания позволит клиентам персонализировать автомобиль без необходимости поездки в дизайнерскую студию в Италию, чтобы не подвергать себя опасности на фоне пандемии коронавируса. Отмечается, что пока неизвестна точная стоимость Lamborghini Aventador SVJ Xago.

Другой спорткар SVJ Roadster Lamborghini, представленный в январе, оснащен двигателем V12, который выжимает 770 лошадиных сил (566 киловатт) и 532 фунт-фута (720 ньютон-метров) крутящего момента. Это самый мощный V12 от итальянского автопроизводителя. Разгон до скорости 100 километров в час занимает 2,8 секунды, а максимальная скорость достигает 350 км / ч.

Как сообщало издание "Комментарии", Lamborghini тестирует материалы для своих автомобилей в космосе.


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