Легендарный Ford Mustang Cobra II: как авто стало звездой "Ангелов Чарли"

В 1970-х годах автомобиль в кино или телесериалах часто становился полноценным персонажем, формировавшим имидж главных героев. Именно такая судьба постигла бело-синий Ford Mustang II Cobra II, превратившийся в один из самых известных символов американского телевидения благодаря культовому сериалу "Ангелы Чарли".

Автомобиль Ford Mustang II. Фото: Wikimedia Commons / NRMA Motoring and Services (CC BY 2.0)

От топливного кризиса к телевизионному триумфу

В 1976 году сериал "Ангелы Чарли" сделал белый Ford Mustang II Cobra II с синими полосами одним из самых известных автомобилей телевидения. Для съемок проекта концерн Ford предоставил свои машины, среди которых особенно запомнилось именно это компактное купе.

Героиня Фарры Фосетт — Джилл Манро — получила в пользование модель с ярким дизайном: белый кузов Wimbledon White, синие гоночные полосы, декоративный воздухозаборник на капоте, задний спойлер и эмблему Cobra на решетке радиатора.

Технические характеристики Mustang Cobra II (1976):

Пакет Cobra II был прежде всего стилистическим комплектом отделки, который придавал компактной машине эпохи топливного кризиса вид агрессивного маслкара.

Двигатель: предлагались 2,3-литровый 4-цилиндровый, 2,8-литровый V6 или 4,9-литровый V8 (302 Windsor).

Мощность: версия с V8 выдавала около 134-139 л. с., что соответствовало строгим экологическим нормам того времени.

Трансмиссия: 4-ступенчатая механическая КПП или 3-ступенчатый "автомат".

Динамика: в версии с двигателем V8 разгон от 0 до 100 км/ч занимал примерно 9-10 секунд, а максимальная скорость составляла около 170 км/ч.

Эффектное появление Фарры Фосетт за рулем этой машины оказало существенное влияние на поп-культуру:

Популярность модели. Появление в популярном сериале сделало версию Cobra II самой заметной и желанной модификацией второго поколения Mustang.

Закрепление статуса иконы стиля. Яркий автомобиль идеально подчеркивал дух свободы и динамику 70-х годов.

Даже после того, как Фосетт покинула проект, бело-синий Mustang остался в истории как "автомобиль Ангелов Чарли".

Несмотря на скромные характеристики по меркам классических американских маслкаров, появление на экране превратило Mustang II Cobra II в настоящий символ автомобильной моды 1970-х годов.

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