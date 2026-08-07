Легендарний Ford Mustang Cobra II: як авто стало зіркою "Ангелів Чарлі"

У 1970-х роках автомобіль у кіно чи телесеріалах часто ставав повноцінним персонажем, який формував імідж головних героїв. Саме така доля спіткала біло-синій Ford Mustang II Cobra II, який перетворився на один із найвпізнаваніших символів американського телебачення завдяки культовому серіалу "Ангели Чарлі".

Автомобіль Ford Mustang II. Фото: Wikimedia Commons / NRMA Motoring and Services (CC BY 2.0)

Від паливної кризи до телевізійного тріумфу

У 1976 році серіал "Ангели Чарлі" зробив білий Ford Mustang II Cobra II із синіми смугами одним із найвідоміших автомобілів телебачення. Для зйомок проєкту концерн Ford надав свої машини, серед яких особливо запам'яталося саме це компактне купе.

Героїня Фарри Фосетт — Джилл Манро — отримала в користування модель із яскравим дизайном: білий кузов Wimbledon White, сині гоночні смуги, декоративний повітрозабірник на капоті, задній спойлер та емблему Cobra на решітці радіатора.

Технічні характеристики Mustang Cobra II (1976):

Пакет Cobra II був перш за все стилістичним комплектом оздоблення, який надавав компактній машині епохи паливної кризи вигляду агресивного маслкара.

Двигун: пропонувалися 2,3-літровий 4-циліндровий, 2,8-літровий V6 або 4,9-літровий V8 (302 Windsor).

Потужність: версія з V8 видавала близько 134–139 к. с., що відповідало суворим екологічним нормам того часу.

Трансмісія: 4-ступінчаста механічна КПП або 3-ступінчастий "автомат".

Динаміка: у версії з двигуном V8 розгін від 0 до 100 км/год займав приблизно 9–10 секунд, а максимальна швидкість становила близько 170 км/год.

Ефектна поява Фарри Фосетт за кермом цієї машини суттєво вплинула на попкультуру:

Популярність моделі. Поява в популярному серіалі зробила версію Cobra II найпомітнішою та найбажанішою модифікацією другого покоління Mustang.

Закріплення статусу ікони стилю. Яскраве авто ідеально підкреслювало дух свободи та динаміку 70-х років.

Навіть після того, як Фосетт залишила проєкт, біло-синій Mustang залишився в історії як "автомобіль Ангелів Чарлі".

Попри скромні характеристики за мірками класичних американських маслкарів, саме поява на екрані перетворила Mustang II Cobra II на справжній символ автомобільної моди 1970-х років.

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