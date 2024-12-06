KTM на грани банкротства: как крупнейший производитель мотоциклов в Европе планирует спасти компанию

Один из ведущих мировых производителей мотоциклов, австрийская компания KTM, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Руководство предприятия объявило о начале юридической реструктуризации, чтобы преодолеть кризис и обеспечить стабильное будущее. Основатель и генеральный директор KTM Штефан Пирер подчеркнул, что для него бренд – это дело жизни, и он готов бороться за его сохранность.

Готтфрид Ноймастер и Стефан Пирер. Фото: press.ktm.com

Руководство компании KTM, крупнейшего производителя мотоциклов в Европе, объявило о начале масштабной юридической реструктуризации. Это решение вызвано значительными финансовыми трудностями, которые возникли перед предприятием. В своем обращении к более чем 5000 сотрудникам генеральный директор Штефан Пирер и согенеральный директор Готфрид Ноймастер очертили план выхода из кризиса.

По словам Штефана Пирера, за три десятилетия компания выросла из небольшого предприятия со 160 работниками к гиганту, который ежедневно производит до 1000 мотоциклов. Однако теперь KTM вынуждена сделать пит-стоп для решения насущных проблем.

"Энтузиазм наших сотрудников является нашим важнейшим конкурентным преимуществом. Их пристрастие является причиной того, почему KTM во всем мире является синонимом максимальной производительности. Мы создаем наши мотоциклы надежно и прочно для любой гонки, для любой местности. Теперь речь идет о том, чтобы сделать компанию надежной. Прочный для будущего. Чтобы мы могли снова сосредоточиться на том, что умеем лучше всего: строить самые крутые мотоциклы в мире", – отметил согенеральный директор KTM AG Готфрид Ноймастер.

Для преодоления кризиса компания начала юридическую реструктуризацию с самоуправлением, заявка была подана 29 ноября. Процесс планируется завершить в течение 90 дней.

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