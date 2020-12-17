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Главная Новости Мужчина авто Корейцы представили первую в мире систему автономной парковки
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Корейцы представили первую в мире систему автономной парковки

Технология позволяет управлять автомобилями через мобильное приложение

сегодня, 13:25
Автор:

Павел Зинченко

LG Uplus, крупный южнокорейский оператор связи, продемонстрировал в четверг автономный автомобиль, который может парковаться самостоятельно, используя свою высокоскоростную сеть 5G. На онлайн-демонстрации перевозчик протестировал беспилотный автомобиль, который проехал около пяти минут по дорогам в западном Сеуле и смог припарковаться на общественной парковке.

Корейцы представили первую в мире систему автономной парковки

ФОТО: Inside Telecom

Тестовый автомобиль, внедорожник Genesis GV80, оснащенный лидарными и радарными датчиками, выехал на дорогу в 800 метрах от стоянки, следуя сигналам светофора по дороге и оставаясь невредимым в ограниченном пространстве.

LG Uplus заявила, что демонстрация автономной парковки была первой в мире, в которой использовалась сеть последнего поколения, позволяющая беспилотным транспортным средствам мгновенно получать информацию о сигналах дорожного движения, а не просто распознавать их с помощью датчиков, и повышать безопасность пассажиров.

Оператор заявил, что разработал технологию совместно с лабораторией ACE Lab Университета Ханьян и местной компанией Controlworks, занимающейся технологиями автономного вождения, которая также дает возможность пользователям дистанционно управлять тестовыми автомобилями через мобильное приложение.

Последняя разработка оператора мобильной связи последовала за прошлогодней демонстрацией, когда его тестовые автомобили разъезжали по дорогам столицы Южной Кореи, полагаясь на сенсорные технологии. Компания LG Uplus заявила, что до последней демонстрации провела 137 испытаний автономной парковки с использованием технологии 5G. Представитель компании добавил, что LG Uplus протестирует технологию для широкой публики уже в следующем месяце. 

Как сообщало издание "Комментарии", армия США работает над созданием автономной системы зарядки для дронов.


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Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20201217005400320?section=business/it
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