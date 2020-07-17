kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.07.2020

BTC/USD

9140.77

ETH/USD

233.08

LTC/USD

42.02

НБУ 17.07.2020

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.45

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина авто Компания BMW представила полностью электрический кроссовер
commentss НОВОСТИ Все новости

Компания BMW представила полностью электрический кроссовер

Электромобиль имеет инновационную комбинацию электродвигателя и батареи, которая обеспечивает ему 282 лошадиных сил

сегодня, 17:35
Автор:

Павел Зинченко
Компания BMW представила полностью электрический кроссовер

Вторая полностью электрическая модель BMW, iX3, была представлена ​​в полном объеме через два года после ее появления в качестве концепта. Об этом сообщает портал Autocar.

Основанный на третьем поколении X3, электрический внедорожник представляет то, что BMW описывает как свою систему eDrive пятого поколения. Электромобиль имеет недавно разработанную комбинацию электродвигателя и батареи, которая обеспечивает ему 282 лошадиных сил и официальный диапазон WLTP 460 километров.

Впервые представленный на Пекинском автосалоне в 2018 году, iX3 открывает новые возможности, став первым BMW, произведенным в Китае для экспорта на ключевые мировые рынки.

Двигатель, разработанный BMW, позволяет избежать использования редкоземельных металлов, что повышает экологические характеристики и снижает стоимость производства. Сообщается, что плотность мощности на 30% выше, чем у двигателя i3. Электромобиль также спроектирован для достижения максимального крутящего момента при более высоких устойчивых оборотах, чем любой из более ранних двигателей BMW. Источники предполагают, что он может достигать 17 000 оборотов в минуту, по сравнению с 14 000 оборотов в минуту у i3.

Производство iX3, первой из трех новых электрических моделей BMW марки i, которые должны поступить в продажу в течение следующих 18 месяцев, будет осуществляться исключительно на совместном предприятии, управляемом BMW и китайским автопроизводителем Brilliance, в Шеньяне, Ляонин.

Как сообщало издание "Комментарии", автоконцерн BMW свернул кампанию в поддержку ЛГБТ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!