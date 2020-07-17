Компания BMW представила полностью электрический кроссовер

Вторая полностью электрическая модель BMW, iX3, была представлена ​​в полном объеме через два года после ее появления в качестве концепта. Об этом сообщает портал Autocar.

Основанный на третьем поколении X3, электрический внедорожник представляет то, что BMW описывает как свою систему eDrive пятого поколения. Электромобиль имеет недавно разработанную комбинацию электродвигателя и батареи, которая обеспечивает ему 282 лошадиных сил и официальный диапазон WLTP 460 километров.

Впервые представленный на Пекинском автосалоне в 2018 году, iX3 открывает новые возможности, став первым BMW, произведенным в Китае для экспорта на ключевые мировые рынки.

Двигатель, разработанный BMW, позволяет избежать использования редкоземельных металлов, что повышает экологические характеристики и снижает стоимость производства. Сообщается, что плотность мощности на 30% выше, чем у двигателя i3. Электромобиль также спроектирован для достижения максимального крутящего момента при более высоких устойчивых оборотах, чем любой из более ранних двигателей BMW. Источники предполагают, что он может достигать 17 000 оборотов в минуту, по сравнению с 14 000 оборотов в минуту у i3.

Производство iX3, первой из трех новых электрических моделей BMW марки i, которые должны поступить в продажу в течение следующих 18 месяцев, будет осуществляться исключительно на совместном предприятии, управляемом BMW и китайским автопроизводителем Brilliance, в Шеньяне, Ляонин.

Как сообщало издание "Комментарии", автоконцерн BMW свернул кампанию в поддержку ЛГБТ.

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