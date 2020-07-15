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Автоконцерн BMW свернул кампанию в поддержку ЛГБТ

Немецкий автопроизводитель вернул свой старый логотип

сегодня, 12:40
Автор:

Павел Зинченко
Автоконцерн BMW свернул кампанию в поддержку ЛГБТ

Немецкий автопроизводитель BMW свернул кампанию по поддержке ЛГБТ-сообщества и вернул на свою страницу в Facebook старую аватарку с логотипом компании. Это произошло в среду, 15 июля, приблизительно шесть часов утра по киевскому времени.

Ранее известные автопроизводители, в том числе BMW, Mercedes, Jeep и Toyota, приняли решение выразить свою поддержку движению ЛГБТ, раскрасив свои логотипы в цвета радуги, которая являются главным символом ЛГБТ-сообщества. Такой шаг вызвал неоднозначную реакцию по всему миру, прежде всего в странах Восточной и Центральной Европы, где популярность ЛГБТ-движения не настолько высока.


Подписчики Facebook-страницы BMW встретили возвращение новой аватарки с радостью и энтузиазмом. Большинство комментариев говорит о том, что любителям автомобилей BMW старая аватарка значительно ближе. Кроме того, она значительно лучше отображает дух компании, которая, по мнению пользователей, всегда должна стоять в стороне от любых общественных и политических идеологий.

Как сообщало издание "Комментарии", автопроизводитель BMW представил супербыстрый внедорожник.


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