Автоконцерн BMW свернул кампанию в поддержку ЛГБТ

Немецкий автопроизводитель BMW свернул кампанию по поддержке ЛГБТ-сообщества и вернул на свою страницу в Facebook старую аватарку с логотипом компании. Это произошло в среду, 15 июля, приблизительно шесть часов утра по киевскому времени.

Ранее известные автопроизводители, в том числе BMW, Mercedes, Jeep и Toyota, приняли решение выразить свою поддержку движению ЛГБТ, раскрасив свои логотипы в цвета радуги, которая являются главным символом ЛГБТ-сообщества. Такой шаг вызвал неоднозначную реакцию по всему миру, прежде всего в странах Восточной и Центральной Европы, где популярность ЛГБТ-движения не настолько высока.





Подписчики Facebook-страницы BMW встретили возвращение новой аватарки с радостью и энтузиазмом. Большинство комментариев говорит о том, что любителям автомобилей BMW старая аватарка значительно ближе. Кроме того, она значительно лучше отображает дух компании, которая, по мнению пользователей, всегда должна стоять в стороне от любых общественных и политических идеологий.

Как сообщало издание "Комментарии", автопроизводитель BMW представил супербыстрый внедорожник.

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