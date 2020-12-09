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Компании Илона Маска запретили строить завод в Европе: экологи торжествуют

Экологи уверены, что новый завод Tesla может навредить ящерицам и змеям

сегодня, 10:32
Автор:

Павел Зинченко

Tesla снова получила распоряжение приостановить подготовку к строительству автомобильного завода в Германии после успешного судебного запрета, о котором просили защитники окружающей среды.

Компании Илона Маска запретили строить завод в Европе: экологи торжествуют

ФОТО: Автомобильные новости

Производитель электромобилей расчищает лесные угодья недалеко от столицы Германии, Берлина, для своего первого европейского завода по производству автомобилей и аккумуляторов. Но защитники экологии утверждали, что это поставит под угрозу среду обитания ящериц и змей.

Суд во Франкфурте-на-Одере приказал остановить вырубку леса в ожидании дальнейших проверок. Аналогичное судебное постановление было вынесено ранее в этом году в отношении планов Tesla относительно ее проекта по созданию завода Gigafactory в Грюнхайде, в восточной части земли Бранденбург.

Предыдущее решение было принято в ответ на обеспокоенность по поводу дикой природы и водоснабжения. Tesla публично не прокомментировала последнее постановление, возникшее в результате продолжающегося судебного спора с Союзом охраны природы и биоразнообразия (NABU) и Зеленой лигой. Окончательное решение по делу еще не принято.

Группы экологов сообщают, что вырубка леса со стороны Tesla уничтожит среду обитания песчаных ящериц и гладких змей, которые являются охраняемыми видами. Они также выразили обеспокоенность тем, что строительные работы будут беспокоить этих рептилий во время их зимней спячки. 

С большой помпой генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о планах строительства завода в ноябре прошлого года и заявил, что намерен запустить его к 1 июля 2021 года. Но это место стало горячей точкой между защитниками окружающей среды и партиями христианских демократов и свободных демократов Германии, которые опасаются, что конфликт может нанести ущерб привлекательности страны для бизнеса.

Как сообщало издание "Комментарии", Tesla подорожала на 40 млрд долларов за один час.



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-55235802
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