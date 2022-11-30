Кладбище машин: во дворе заброшенного дома нашли сотню раритетных авто (ВИДЕО)



















Раритетные авто/ Скриншот

В Великобритании на территории заброшенного дома были обнаружены десятки ретро-автомобилей.

Из-за того, что машины долгое время стояли на улице и никак не были защищены от воздействия неблагоприятных погодных условий, половина из них проржавела и превратилась в груду металла. Однако при этом некоторые автомобили находятся в нормальном состоянии и могут быть отреставрированы.

Так, в заброшенной коллекции были обнаружены винтажные модели таких известных марок, как Opel, Triumph, BMW и Jaguar. Скорее всего автомобили вместе с участком были брошены около 10-15 лет назад. Интересно, что самые новые модели в коллекции были выпущены в самом начале 2000-х. Основная же масса автопарка сошла с конвейера в 50-х — 80-х годах прошлого века.

Наиболее интересной фишкой брошенной коллекции авто являются винтажные Jaguar, которые были выпущены в разное время. Среди них выделаются седан Jaguar S-Type, Mark 2, XJ и 420G.

Также здесь были обнаружены BMW 2002 и спортивные купе Opel GT, Triumph TR6 и Jensen Healey, пикап Chevrolet S-10 и кабриолет Chevrolet Camaro, Mercedes W124, Honda Civic и Opel Kadett.

Видео кладбища раритетных авто было опубликовано на Youtube-канале Ratarossa. Кто является владельцем дома и всей коллекции ретро-авто не сообщается.

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