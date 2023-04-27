Каждый пятый автомобиль, проданный в 2023 году, будет электрическим

Как сообщает "Комментарии", рынки электромобилей демонстрируют существенный рост, поскольку продажи превысили 10 миллионов в 2022 году. В 2022 году 14% всех проданных новых автомобилей были электрическими по сравнению с 9% в 2021 году и менее 5% в 2020 году.

Электромобили. Фото: из открытых источников

В Европе продажи электромобилей увеличились более чем на 15% в 2022 году, продажи электромобилей в США выросли на 55% в 2022 году.

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Эксперты авторынка прогнозируют, что продажи электромобилей продолжат активно расти в нынешнем году. В первом квартале более 2,3 миллионов автолюбителей решили пересесть за руль электромобиля, что примерно на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Есть все ожидания, что к концу 2023 года их будет продано 14 миллионов, что на 35% больше, чем в предыдущем году, а новые покупки ускорятся во второй половине этого года. В результате можно ожидать нового рекорда, когда электромобили составят ориентировочно 18% от общего объема продаж автомобилей за весь календарный год.

Рыночные тенденции и политические усилия на основных автомобильных рынках поддерживают радужные перспективы продаж электромобилей. Согласно Сценарию STEPS от МЭА — глобальный прогноз относительно доли продаж электромобилей увеличился до 35% в 2030 году по сравнению с менее чем 25% в предыдущем прогнозе. Прогнозируемый спрос на электромобили на основных автомобильных рынках будет иметь глубокие последствия для энергетических рынков и климатических целей. Количество нефти, замещенной электромобилями – превысит 5 миллионов баррелей в день – в 2030 году.

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