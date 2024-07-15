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Какие автомобили выбирают украинцы: ТОП-5 моделей 2024 года

Общее количество проданных новых легковушек составило 5,2 тысяч единиц

сегодня, 11:10
Автор:
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Черновалова Кристина
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В июне 2024 года украинцы купили 5,2 тыс. новых легковых авто, хотя общий объем продаж уменьшился: на 6% в частном секторе и на 11% в корпоративном по сравнению с июнем прошлого года. Среди частных покупателей самой популярной моделью авто оказалась TOYOTA RAV-4, а юридические лица чаще всего выбирали RENAULT Duster. Об этом сообщили в Укравтопроме.

Какие автомобили выбирают украинцы: ТОП-5 моделей 2024 года

Лидеры авторынка: какие машины покупают украинцы в 2024 году. Фото из открытых источников

"В июне украинский автопарк пополнили около 5,2 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 66% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 34% приобрели юрлица", — говорится в сообщении Укравтопрома.

Среди частных покупателей TOYOTA RAV-4 стала лидером с 337 проданными авто. За ней следует HONDA M-NV со 136 продажами и RENAULT Duster, который купили 111 раз. MAZDA CX-5 и SUZUKI SX4 также попали в топ-5 со 105 и 100 продажами соответственно.

Что касается корпоративных покупателей, то они предпочли RENAULT Duster из 336 авто. Далее следуют MITSUBISHI L200, который приобрели 109 раз, и TOYOTA RAV-4 с 87 единицами. TOYOTA Camry и SKODA Octavia с 65 и 60 продажами замкнули пятерку лидеров.

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Источник: https://t.me/ukrautoprom/4630
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