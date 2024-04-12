Какие автомобили стали бестселлерами в регионах Украины

По данным ассоциации Укравтопром, первый квартал 2024 г. выявил значительные изменения на рынке автомобилей в Украине, подчеркивая региональные предпочтения и тенденции. В частности, анализ рынка новых легковых автомобилей показал, что наибольшие объемы продаж были зафиксированы в Киеве и в четырех областях: Киевской, Днепропетровской, Львовской и Одесской.

Крупнейшие региональные рынки и их бестселлеры

В столице с начала года зарегистрировано 6097 новых автомобилей, что указывает на стабильный спрос среди городского населения. Киевская область подтверждает эту тенденцию с показателем в 1313 новых авто. Днепропетровщина с результатом в 1179 единиц также демонстрирует высокий интерес к обновлению автопарка, а во Львовской и Одесской областях было приобретено 878 и 860 новых авто соответственно.

На этом фоне, компактный кроссовер RENAULT Duster получил титул бестселлера в Киеве и Одесской области, благодаря своему бюджетному предложению и хорошей адаптации к условиям городского вождения. Между тем, в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях во главу угла вышел электромобиль VOLKSWAGEN iD.4, что может указывать на растущее сознание населения об экологических вопросах и инновационных технологиях в автоиндустрии.

Что касается подержанных легковых авто, импортированных из-за рубежа, то наиболее активными регионами оказались Львовская область (6638 ед.), город Киев (4977 ед.) и Киевская область (3635 ед.). Интересно, что во всех указанных регионах кроме столицы доминировала популярность VOLKSWAGEN Golf. В Киеве же предпочтение отдали более просторному Volkswagen Passat, что может быть связано с большими требованиями к комфорту со стороны городских жителей.

Искусственный интеллект подсчитал, сколько времени понадобится среднестатистическому украинцу, чтобы купить автомобиль. В последнее время покупка автомобиля становится все более значимым вопросом для многих украинцев.