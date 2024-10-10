Какие авто в Украине разметают, как горячие пирожки: самые топовые модели

За сентябрь автопарк Украины пополнился на более, чем 2 тысячи гибридных легковых авто (HEV i PHEV), что на 22% больше, чем в сентябре прошлого года. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Укравтопром" в Telegram.

Автомобили. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что доля новых авто в этом количестве составила 60%, против 59% в прошлом году. Первую позицию на рынке гибридов в сегменте новых легковых авто продолжает удерживать Toyota RAV-4 — 280 авто. Вторую строчку заняла Toyota Yaris Cross количеством 79 авто. Третий по популярности среди украинцев – Nissan Qashqai 56 автомобилей.

Кроме того, в регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Kia Niro — 54 авто. Также в тройке лидеров: Ford Fusion US с количеством в 50 автомобилей и Toyota Prius 49 авто.

Читайте также на портале "Комментарии" — на рынке горючего наблюдается рост цен на некоторые виды горючего. Изменения стоимости бензина, газа и дизельного горючего зафиксированы на некоторых автозаправочных станциях. По данным "Комментарии", ссылаясь на информацию с сайта auto.ria, мы предлагаем пересмотреть актуальные цены на топливо в Украине

Динамика цен на бензин, дизель и газ

Стоимость А-95 по сравнению с 25 сентября почти держится на уровне 60,14 грн/л. Тем временем стоимость А-95 выросла в цене всего на несколько копеек. ГП в течение недели почти держится на уровне и составляет 52,66 гривны за литр. Между тем, цена на А-92 с 25 сентября выросла в цене и составляет 53,57 грн/л.

В течение недели наблюдалось колебание цены на газ. Стоимость этого вида горючего с 32,8 выросла до 33,16 гривны.



