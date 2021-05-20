Как правильно ухаживать за авто: пять полезных советов

Автомобили уже давно стали неотъемлемой частью жизни современных людей. Мы расскажем вам о пяти полезных вещах, делая которые вы поможете автомобилю оставаться в лучшем виде.



Уход за автомобилем. Фото: из открытых источников

1. Регулярно проверяйте давление в шинах

Давление в шинах рекомендуется проверять раз в неделю, так как оно может влиять на управляемость авто и на экономию топлива. Рекомендуемый уровень давления вы сможете найти в руководстве по эксплуатации автомобиля.

2. Проверка воздушного фильтра



Своевременная проверка воздушного фильтра избавит автомобилистов от многих проблем. Благодаря им на двигатель не попадает пыль. Но в случае загрязнения воздушный фильтр уменьшит поток воздуха в двигатель. Это в свою очередь приведет к снижению мощности авто и снижению экономии топлива. Рекомендуется проверять воздушный фильтр каждые 20 000 км.



3. Очищайте тормозную пыль с колес



Тормозная пыль на вашем автомобиле не влияет на полноценное функционирование тормозов, но из-за нее на колеса становится неприятно смотреть. Когда вы нажимаете на тормоз, смесь материалов, которые соприкасаются с тормозным ротором и тормозной колодкой, образует тормозную пыль.

92% пыли — железо. Остальные 8% — это сажа, грязь, углерод и другие частицы. Если они подвергаются воздействию солнца вместе с вашими колесами, то могут оставить на них серьезные пятна.



4. Проверить уровень охлаждающей жидкости двигателя



Если охлаждающей жидкости в резервуаре слишком мало или ее нет вовсе, в таком случае тепло от двигателя не будет рассеиваться в окружающую среду. Это повлечет за собой перегрев двигателя авто. Перед выездом следует проверять уровень охлаждающей жидкости в двигателе.

5. Нанесите воск на свой автомобиль



Вощение автомобиля каждые шесть месяцев после мойки не только сохранит его блеск, но и поможет предотвратить появление ржавчины. Раздражители, такие как пыль, песок и соль, могут накапливаться, а факторы окружающей среды (озон, ультрафиолетовый свет) могут вызывать микроскопические повреждения.



Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Украине резко подорожала растаможка некоторых машин, а также о том, что в Запорожье будут собирать автомобили Renault.



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