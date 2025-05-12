Как правильно действовать, если ваше авто заблокировали на парковке

Могут быть ситуации, когда некоторые автомобилисты поступили не совсем корректно и заблокировали ваш автомобиль на парковке. Но в такой ситуации не стоит впадать в панику. Потому что есть несколько способов решить проблему.

Парковка. Фото из открытых источников

В Украине, особенно в городах-миллионниках, проблема заблокированных автомобилей достаточно распространена. Большая плотность трафика и нехватка парковочных мест создают благоприятные условия для таких ситуаций. Водители могут столкнуться с подобными нарушениями на парковках торговых центров или во дворах жилых домов.

В ситуации, когда ваше авто заблокировали другой машиной, автоэксперты советуют не прибегать к самостоятельным действиям, таким как стук по машине нарушителя, чтобы активировать сигнализацию или заставить владельца вернуться. Это может привести к повреждению автомобиля, и в итоге вы превратитесь из жертвы в виновника. Вам придется оправдываться за свои действия и компенсировать нанесенный ущерб.

Если ваш автомобиль заблокирован на парковке, самым верным решением будет вызвать патрульную полицию. Опытный юрист советует обязательно сообщить регистрационный номер нарушителя во время звонка.

В Украине штраф за препятствия на парковке составляет 680 гривен. Если нарушитель не оказался на месте, его автомобиль могут эвакуировать на штрафплощадку. Для фиксации нарушения до приезда полиции важно сделать фото и видео с разных ракурсов, где хорошо видно, что ваш автомобиль заблокирован и не может двинуться с места.

В случае, если проблема с парковкой во дворе вашего дома повторяется систематически, наилучшим вариантом является обращение к объединению совладельцев многоквартирного дома (ОСМД). Это позволит разрешить спор, организовать правильную парковку и предотвратить подобные ситуации в будущем.

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