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Водители могут получить штраф: что точно не стоит менять в своем авто

Не стоит садиться за руль, если световые приборы вашего авто изменены

сегодня, 11:20
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Кравцев Сергей

Установка световых приборов, не отвечающих требованиям – например, фиолетовые фары или синие поворотники – может стать причиной штрафа. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киевской области.

Водители могут получить штраф: что точно не стоит менять в своем авто

Штраф за изменение цвета фар. Фото из открытых источников

Следует отказаться от идеи выезжать со стоянки или гаража, если световые приборы вашего автомобиля изменены и не соответствуют техническим характеристикам, предусмотренным изготовителем. За такое нарушение действующее законодательство предусматривает административное наказание.

Согласно пункту 31.4.3.а Правил дорожного движения, запрещено использовать транспорт, у которого количество, тип, цвет, расположение или режим работы световых элементов не совпадают с конструктивными требованиями авто. Такой автомобиль считается технически неисправным и не подлежит эксплуатации.

Правоохранители продолжают контролировать соблюдение этих правил и штрафовать водителей, которые пренебрегают нормами.

Недавний случай произошел на улице Магистральной в Боярке. Патрульные остановили легковушку Volkswagen Jetta, на которой были изменены задние поворотники – вместо стандартного желтого цвета они светились красным. Это прямое нарушение ПДД.

Водителя выписали постановление по ч. 1 ст. 121 КУоАП. Эта статья касается управления автомобилем с неисправными или неправильно измененными элементами, запрещающими эксплуатацию транспортного средства. За это предусмотрен штраф – 340 гривен.

Читайте на портале "Комментарии" - украинских водителей могут начать штрафовать за превышение транспортом допустимого уровня шума. Следовательно, за шумность своего автомобиля придется заплатить достаточно большую сумму штрафа в размере 17 тысяч гривен. За повторное нарушение придется платить уже 34 тысяч гривен.

Соответствующий законопроект №9564 уже представлен в Верховную Раду. Его авторами являются группа нардепов, среди которых Давид Арахамия, Максим Бужанский – оба представляют президентскую "Слугу народа") и другие.




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Источник: https://t.me/kyivregionpatrolpolice/14099
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