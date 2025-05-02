Водители могут получить штраф: что точно не стоит менять в своем авто

Установка световых приборов, не отвечающих требованиям – например, фиолетовые фары или синие поворотники – может стать причиной штрафа. Об этом сообщили в Патрульной полиции Киевской области.

Штраф за изменение цвета фар. Фото из открытых источников

Следует отказаться от идеи выезжать со стоянки или гаража, если световые приборы вашего автомобиля изменены и не соответствуют техническим характеристикам, предусмотренным изготовителем. За такое нарушение действующее законодательство предусматривает административное наказание.

Согласно пункту 31.4.3.а Правил дорожного движения, запрещено использовать транспорт, у которого количество, тип, цвет, расположение или режим работы световых элементов не совпадают с конструктивными требованиями авто. Такой автомобиль считается технически неисправным и не подлежит эксплуатации.

Правоохранители продолжают контролировать соблюдение этих правил и штрафовать водителей, которые пренебрегают нормами.

Недавний случай произошел на улице Магистральной в Боярке. Патрульные остановили легковушку Volkswagen Jetta, на которой были изменены задние поворотники – вместо стандартного желтого цвета они светились красным. Это прямое нарушение ПДД.

Водителя выписали постановление по ч. 1 ст. 121 КУоАП. Эта статья касается управления автомобилем с неисправными или неправильно измененными элементами, запрещающими эксплуатацию транспортного средства. За это предусмотрен штраф – 340 гривен.

Читайте на портале "Комментарии" - украинских водителей могут начать штрафовать за превышение транспортом допустимого уровня шума. Следовательно, за шумность своего автомобиля придется заплатить достаточно большую сумму штрафа в размере 17 тысяч гривен. За повторное нарушение придется платить уже 34 тысяч гривен.

Соответствующий законопроект №9564 уже представлен в Верховную Раду. Его авторами являются группа нардепов, среди которых Давид Арахамия, Максим Бужанский – оба представляют президентскую "Слугу народа") и другие.



