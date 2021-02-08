Как подготовить свой байк к зимней езде: это следует знать

Стоит ли зимой ездить на мотоцикле? Особенно в такой снегопад? На это можно ответить и утвердительно, и отрицательно. Но если ты уже решил перемещаться зимой на своем железном скакуне, мы дадим тебе несколько рекомендаций, которые помогут тебе сделать твою поездку более комфортной и безопасной.



Как готовить мотоцикл к зиме

Установка ветрозащиты

Ветровое стекло позволит вам чувствовать себя уютнее. Логично, что для эндуро вы вряд ли будете так делать, но для дальнего путешествия на том же туристическом мотоцикле разница езды с ветровым стеклом и без него в зиму очевидна. Так же утепляют и сам двигатель. Суть установки защиты от ветра или доработки радиатора, чтобы двигатель легче вышел на нужную температуру, а не терял драгоценное тепло от встречного морозного потока.

Дополнительная смазка

Лишний раз смазывают подвижные детали мотоцикла, а так же троса и сальников, которые при морозе могут черстветь и не выполнять своих функций в должной мере. Кроме того после выезда по снегу смазка играет роль защиты от коррозии, поэтому лучше не лениться и лишний раз обработать все.

Установка подогрева ручек руля

Мелочь, а приятно. Руки мерзнут сильнее всего, а уже потом колени и стопы. Чтобы не отвлекаться на холод, установка подогрева ручек руля сделает вашу поездку куда более приятной. Как дополнительный вариант можно использовать ветрозащиту для рук.

Установка дополнительной защиты

Если летом вам казалось зазорным ездить с защитными дугами или другими навесными формами защиты мотоцикла при падениях, то настало время вернуть их на место. Зимой не рекомендуют ездить на мотоцикле хотя бы по дорогам общего пользования именно из-за количества падений и высочайшей аварийности мотоциклистов.

Зимой всегда следует быть осторожным. Надеемся, наши советы пригодятся тебе, если ты решишь таки прокатится по городу на мотоцикле при сильном снегопаде. Также издание "Комментарии" расскажет, почему мотоцикл следует купить именно зимой.



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