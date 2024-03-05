Как купить автомобиль в Украине: на что следует обратить внимание

Покупка автомобиля в Украине – это процесс, требующий внимательности и осмотрительности. Нужно определиться, это будет новое или б/у транспортное средство, просмотреть его технические характеристики, проверить документы, а также правильно оформить автомобиль.



Как купить автомобиль в Украине. Фото из открытых источников

По данным Минюста, в Украине можно приобрести автомобиль тремя путями.

Купить автомобиль в автосалоне

Покупка нового транспортного средства в автосалоне считается одним из самых безопасных вариантов. Эта процедура требует заключения договора о купле-продаже автомобиля. В договоре Минюст рекомендует обратить на три главных пункта: срок поставки автомобиля; условия, связанные с авансовой выплатой; точная модификация и комплектация транспортного средства

После покупки автомобиля его следует оформить. Для этого следует обратиться в отделение МВД и после первичной регистрации транспортного средства, получить свидетельство о регистрации (технический паспорт) и комплект номерных знаков.

Купить подержанный автомобиль по договору купли-продажи

В случае покупки подержанного автомобиля следует заключить договор купли-продажи у нотариуса. Нотариус проверит подлинность документов, а также выяснит, существует ли на автомобиль дополнительные обременения, например арест или кредит.

После подписания договора купли-продажи также следует получить акт приема-передачи, отражающий фактическую передачу автомобиля. Соглашение о покупке транспортного средства считается завершенным при внесении соответствующих данных о новом владельце в технические документы на транспортное средство.

Договор купли-продажи оформляется в сервисном центре МВД и для этого покупателю нужно иметь паспорт и справку налогоплательщика, а продавцу кроме этих двух документов еще есть свидетельство о регистрации транспортного средства и заключение Экспертной службы МВД о транспортном средстве.

С декабря 2023 года в Украине можно перерегистрировать автомобиль онлайн в приложении "Дия". Таким образом, можно продать или купить авто без посредников и физического присутствия на сделке. Продавец оформляет заявку в приложении "Дия" и делится QR-кодом или ссылкой с покупателем. В конце оба пользователя подписывают договор через "Дия.Подпись". Кроме того, в приложении "Дия" также можно заказать доставку техпаспорта автомобиля и номерного знака по выбранному адресу.

При покупке автомобиля через "Дия" существует несколько ограничений. В частности, перерегистрация может быть только между двумя физическими лицами, что исключает доступность услуги для юридических компаний. Оформление возможно на легковые автомобили, мотоциклы и мопеды, однако недоступно для грузовых и пассажирских транспортных средств.

Купить автомобиль по доверенности

Еще один способ получить автомобиль для использования можно по доверенности. Таким образом, вы можете получить технический паспорт автомобиля и справку от нотариуса о доверенности. В таком случае, вы получите право пользоваться автомобилем, однако он не будет в вашей собственности. В этом случае владелец автомобиля может в любой момент отозвать доверенность, а также продать транспортное средство другим лицам.

Какие документы проверять при покупке автомобиля

паспорт владельца автомобиля;

технический паспорт на транспортное средство;

свидетельство о регистрации авто.

Как посмотреть историю автомобиля перед покупкой

В Электронном кабинете водителя или других серверах можно проверить VIN-код любого транспортного средства, прошедшего регистрацию на территории Украины. С помощью VIN-кода можно узнать информацию о предварительных операциях над транспортным средством, дате регистрации, количестве владельцев, ДТП и других характеристиках автомобиля. VIN-номер – это уникальный номер автомобиля, в котором зашифрована информация об автомобиле. Обычно он находится рядом с водительским креслом или под ним. Также VIN-номер может быть нанесен под капот транспортного средства.

Также проверить автомобиль можно в режиме онлайн по регистрационному номеру, свидетельству о регистрации транспортного средства и паспорту транспортного средства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 автомобилях, которые быстрее всего теряют в цене.