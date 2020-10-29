Гибрид Toyota RAV4 и Chevrolet Tahoe: японская компания представила удивительный внедорожник

Компания Mitsuoka Motor представила первый в своей истории внедорожник под названием Buddy (в переводе с английского — приятель, друг). За основу модели японцы взяли новый Toyota RAV4, который оформили в стиле Chevrolet Tahoe 1990-х годов. Об этом сообщает издание Carscoops.



Mitsuoka Motor представила внедорожник

Хотя в пресс-релизе не упоминается о том, что Toyota RAV4 используется в качестве основы для Mitsuoka Buddy, боковой профиль и линейка двигателей выдают это. Компания хотела создать внедорожник в американском стиле, поэтому решила привить RAV4 совершенно разные переднюю и заднюю части.

Впереди Mitsuoka Buddy напоминает Chevrolet Tahoe 1990-х годов благодаря большой хромированной решетке радиатора и разделенным квадратным фарам. При взгляде сбоку передняя часть также более прямая, чем на стандартном RAV4. Сзади Buddy имеет вертикальные задние фонари, обновленную заднюю дверь и хромированный дополнительный бампер сверху заводского элемента.

Подробности об интерьере пока не известны, но следует ожидать, что Mitsuoka оставит свой отпечаток и на салоне. На данный момент компания анонсировала цветную палитру, которая состоит из 11 однотонных цветов корпуса и шести двухцветных ливрей.

Как и в случае с автомобилем-донором, линейка двигателей состоит из 2,0-литрового бензинового двигателя на 171 лошадиных сил (предлагается в комплектациях 20LX, 20DX и 20ST) и 2,5-литрового гибрида на 178 лошадиных сил (доступен в версии Hybrid, DX и Hybrid ST). Mitsuoka начнет принимать заказы на внедорожник Buddy 26 ноября, когда также будет объявлена его цена.

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