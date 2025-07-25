Имеют ли право останавливать "просто для проверки": с чем не нужно шутить водителям в Украине

Нередко от украинских автомобилистов можно услышать мнение, что их останавливают на дороге правоохранители якобы для проверки документов. Однако в этом вопросе есть, как говорится, две стороны медали. Одна из сторон состоит в том, что такая остановка полиции может быть незаконной, если нет четко выраженной причины.

Полиция. Фото: из открытых источников

Всегда следует смотреть на то, что написано в Законе. Согласно статье 35 Закона Украины "О Национальной полиции", правоохранители могут остановить транспортное средство только в предусмотренных случаях. Среди них – нарушение ПДД, техническая неисправность авто, розыск или ориентировка на преступление.

Однако "проверка документов" не является основанием для остановки. В случае такой ситуации водитель имеет законное право спросить у патрульного удостоверения и уточнить причину остановки. Если его нет в перечне законных, документы можно не показывать – такой отказ не является правонарушением.

Штраф в 425 грн может быть наложен, если водитель забыл права дома, а вот если вообще нет водительского удостоверения – придется оплатить до 3 400 грн. Но главное – любое взыскание возможно только после законной остановки.

Если инспектор действует безосновательно, юристы советуют зафиксировать это видео и при необходимости обжаловать протокол в суде. Суды в основном становятся на сторону водителей.

Знание своих прав помогает избежать незаконных действий со стороны полиции и сохранить не только нервы, но и деньги.

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