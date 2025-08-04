Игнорирование минуты молчания: действительно ли водителям грозит штраф

В Украине водителям следует остановить движение своего автомобиля в 9:00, чтобы почтить память погибших украинцев во время полномасштабной войны. Если водитель не остановит свой автомобиль по требованию патрульных, ему грозит штраф до 153 грн.

Минута молчания. Фото: из открытых источников

Конечно, на сегодняшний день о необходимости останавливать автомобиль во время минуты молчания в правилах дорожного движения речь не идет. Тем не менее, патрульные имеют законное право временно приостанавливать движение транспорта. Руководителям следует понимать, что отказ выполнить их требование может иметь юридические последствия.

Как отмечают специалисты, ответственность наступает не за сам факт движения в момент чествования, а за конкретные нарушения правил. Дело в том, что в случае проезда на запрещающий сигнал светофора или отсутствия реакции на жесты регулятора может быть выписан штраф водителю в размере 510 гривен.

В случае же отказа остановиться по законному требованию полицейского, нарушителю грозит административная ответственность – штраф в 153 гривны или даже лишение водительских прав сроком от трех месяцев до полугода.

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Также издание "Комментарии" сообщало – нередко от украинских автомобилистов можно услышать мнение, что их останавливают на дороге правоохранители якобы для проверки документов. Однако в этом вопросе есть, как говорится, две стороны медали. Одна из сторон состоит в том, что такая остановка полиции может быть незаконной, если нет четко выраженной причины.



