"I like to drive": на каких автомобилях ездит избранный президент Джо Байден (видео)

Оказывается, избранный президент США Джозеф Байден является истинным поклонником культовых моделей автомобилей. Так, в его коллекции можно увидеть несколько мощных американских авто, которыми он невероятно гордится.

На каких автомобилях ездит избранный президент Джо Байден. Фото: tsn.ua

Большая любовь к раритетным машинам у 77-летнего политика появилась благодаря тому, что его отец работал в автосалоне, поэтому их семья всегда интересовалась необычными марками.

Известно, что первой машиной Байдена был культовый Studebaker 1951 года, второй – Plymouth 1952 года. Сам же он не стал скрывать, что больше всего любит кабриолеты.

Также ездил политик и на европейской экзотике: когда он был студентом, то приобрел Mercedes-Benz 190 SL, пробег которого на тот момент составлял 100 тысяч миль. Шикарный родстер был отличным бюджетным вариантом в линейке Mercedes-Benz.

Но больше всего Джо Байден гордится своей раритетной моделью Chevrolet Corvette Stingray 1967 года, потому что она ему досталась от отца в качестве подарка на свадьбу. Стоит отметить, что кабриолет с 5,3-литровым 300-сильным V8, 4-ступенчатой МКПП и дисковыми тормозами и сегодня стоит в гараже избранного президента США. Джо Байден настолько любит эту модель, что ее даже можно увидеть в одном из его предвыборных роликов.

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