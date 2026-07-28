Хитрый тест ПДД: кто из водителей нарушил правила остановки автомобиля

Даже опытные водители не всегда правильно определяют зону действия дорожных знаков. Именно на этом построена задача по правилам дорожного движения, проверяющая знание требований по остановке и стоянке автомобилей. По условию теста, желтый и красный автомобили припаркованы справа у дорожного знака, а синий – на левой стороне дороги. Нужно определить, кто из водителей нарушил правила, совершив остановку.

Кто из водителей нарушил правила остановки автомобиля

Варианты ответов предлагают различные комбинации автомобилей, однако правильным является только один:

1. Водитель красного автомобиля 2. Водители красного и синего автомобилей 3. Водители желтого и синего автомобилей 4. Водитель желтого автомобиля 5. Водитель синего автомобиля 6. Все водители нарушили правила

Ответ на тест ПДД

Ключевым в этом тесте знания пункта 15.3 Правил дорожного движения Украины. Он позволяет в населенных пунктах остановку и стоянку на левой стороне дороги, если на ней есть только одна полоса движения по каждому направлению, отсутствуют трамвайные пути посередине и сплошная линия разметки. Именно поэтому водитель синего автомобиля не нарушает ПДД и его остановка на левой стороне дороги законна.

На правой стороне установлен дорожный знак 3.34 "Остановка запрещена" вместе с табличкой 7.2.2 "Зона действия", которая определяет, что ограничение распространяется на участок 10 метров после места установки знака. Желтый автомобиль находится в знак, поэтому требования знака на него не распространяются. Красный автомобиль остановился сразу после знака, в пределах запретной 10-метровой зоны. Также важно помнить, что знак 3.34 действует только на ту сторону дороги, где она установлена, поэтому она не касается синего автомобиля.

Правильный ответ: 1. водитель красного автомобиля.

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