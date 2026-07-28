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Хитрый тест ПДД: кто из водителей нарушил правила остановки автомобиля

Сложный тест ПДД на знание правил остановки и дорожного знака 3.34.

28 июля 2026, 08:05
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Автор:
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Slava Kot

Даже опытные водители не всегда правильно определяют зону действия дорожных знаков. Именно на этом построена задача по правилам дорожного движения, проверяющая знание требований по остановке и стоянке автомобилей. По условию теста, желтый и красный автомобили припаркованы справа у дорожного знака, а синий – на левой стороне дороги. Нужно определить, кто из водителей нарушил правила, совершив остановку.

Хитрый тест ПДД: кто из водителей нарушил правила остановки автомобиля

Кто из водителей нарушил правила остановки автомобиля

Варианты ответов предлагают различные комбинации автомобилей, однако правильным является только один:

  1. 1. Водитель красного автомобиля
  2. 2. Водители красного и синего автомобилей
  3. 3. Водители желтого и синего автомобилей
  4. 4. Водитель желтого автомобиля
  5. 5. Водитель синего автомобиля
  6. 6. Все водители нарушили правила

Ответ на тест ПДД

Ключевым в этом тесте знания пункта 15.3 Правил дорожного движения Украины. Он позволяет в населенных пунктах остановку и стоянку на левой стороне дороги, если на ней есть только одна полоса движения по каждому направлению, отсутствуют трамвайные пути посередине и сплошная линия разметки. Именно поэтому водитель синего автомобиля не нарушает ПДД и его остановка на левой стороне дороги законна.

Хитрый тест ПДД: кто из водителей нарушил правила остановки автомобиля - фото 2

На правой стороне установлен дорожный знак 3.34 "Остановка запрещена" вместе с табличкой 7.2.2 "Зона действия", которая определяет, что ограничение распространяется на участок 10 метров после места установки знака. Желтый автомобиль находится в знак, поэтому требования знака на него не распространяются. Красный автомобиль остановился сразу после знака, в пределах запретной 10-метровой зоны. Также важно помнить, что знак 3.34 действует только на ту сторону дороги, где она установлена, поэтому она не касается синего автомобиля.

Правильный ответ: 1. водитель красного автомобиля.

Ранее портал "Комментарии" писал о еще одном тесте ПДД: кому должен уступить водитель белого авто на перекрестке.



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