Хитрий тест ПДР: хто з водіїв порушив правила зупинки автомобіля

Навіть досвідчені водії не завжди правильно визначають зону дії дорожніх знаків. Саме на цьому побудоване завдання з правил дорожнього руху, яке перевіряє знання вимог щодо зупинки та стоянки автомобілів. За умовою тесту, жовтий і червоний автомобілі припарковані праворуч біля дорожнього знака, а синій — на лівому боці дороги. Потрібно визначити, хто з водіїв порушив правила, здійснивши зупинку.

Хто з водіїв порушив правила зупинки автомобіля

Варіанти відповідей пропонують різні комбінації автомобілів, однак правильною є лише одна:

1. Водій червоного автомобіля 2. Водії червоного та синього автомобілів 3. Водії жовтого та синього автомобілів 4. Водій жовтого автомобіля 5. Водій синього автомобіля 6. Усі водії порушили правила

Відповідь на тест ПДР

Ключовим у цьому тесті є знання пункту 15.3 Правил дорожнього руху України. Він дозволяє у населених пунктах зупинку та стоянку на лівому боці дороги, якщо на ній є лише одна смуга руху в кожному напрямку, відсутні трамвайні колії посередині та суцільна лінія розмітки. Саме тому водій синього автомобіля не порушує ПДР і його зупинка на лівому боці дороги є законною.

На правому боці встановлено дорожній знак 3.34 "Зупинку заборонено" разом із табличкою 7.2.2 "Зона дії", яка визначає, що обмеження поширюється на ділянку 10 метрів після місця встановлення знака. Жовтий автомобіль знаходиться до знака, тому вимоги знака на нього не поширюються. Натомість червоний автомобіль зупинився одразу після знака, у межах забороненої 10-метрової зони. Також важливо пам'ятати, що знак 3.34 діє лише на той бік дороги, де він встановлений, тому він не стосується синього автомобіля.

Правильна відповідь: 1. водій червоного автомобіля.

Раніше портал "Коментарі" писав про ще один тест ПДР: кому має поступитися водій білого авто на перехресті.