Глобальная автомобильная революция: Honda и Nissan объединяют силы против общего врага

Японские автогиганты Honda и Nissan объявили о начале переговоров по слиянию, которое может стать самым большим в истории страны. В случае успешного соглашения объединенный холдинг займет третье место среди мировых автопроизводителей, уступая только Toyota и Volkswagen.

Японские автопроизводители Honda и Nissan планируют слияние. Фото из открытых источников

Honda и Nissan в декабре подписали меморандум о взаимопонимании, открывающий путь обеим компаниям к объединению в автоконцерн. Компании планируют завершить переговоры до июня 2025 года и создать холдинг в августе 2026-го. Новый концерн будет оцениваться в 54 миллиарда долларов. Кроме того, еще один японский автопроизводитель Mitsubishi подписал отдельный меморандум и готовится присоединиться к соглашению Honda и Nissan в следующем году.

Объединенная группа, если в нее войдет Mitsubishi, будет занимать третье место в мире по объему годовой продажи автомобилей – более 8 млн единиц. Они будут уступать только Toyota, которая продала 11,2 млн машин и Volkswagen – 9,24 млн автомобилей.

Идею объединения поддерживает правительство Японии, которое настаивает на консолидации автопроизводителей для повышения конкурентоспособности. Основной причиной объединения стало давление со стороны китайских производителей, занимающих все большую долю мирового рынка электромобилей.

Для Nissan, чья рыночная капитализация значительно ниже, чем у Honda, сделка стала шансом остаться на плаву. Компания, когда-то являвшаяся лидером в производстве электромобилей, потеряла позиции из-за падения продаж в США и Китае. В ноябре Nissan объявил о масштабной реструктуризации, сокращении 9 тысяч рабочих мест и 20% производственных мощностей.

На фоне оптимистичных заявлений руководства Honda и Nissan, эксперты высказывают разные мнения по слиянию. Бывший глава совета директоров Nissan Карлос Гон считает объединение непрактичным.

"Компании практически не дополняют друг друга. Они работают на тех же рынках. Они пытаются придумать что-то, что могло бы соединить краткосрочные проблемы Nissan и долгосрочное видение Honda", — сказал он в интервью Bloomberg.

Несмотря на критику, аналитики подчеркивают, что слияние может стать толчком к развитию инноваций. В условиях доминирования китайских электромобилей в странах Юго-Восточной Азии и Южной Америки, объединенный японский холдинг способен укрепить свои позиции на глобальном рынке.

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